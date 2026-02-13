19 Euro! Klanglicht 2026 nicht mehr in der Grazer Innenstadt

Über 100.000 Menschen hatte das Klanglicht im Vorjahr in Graz zu verzeichnen. Kostenlos konnten sie mehrere Kunst- und Klanginstallationen bestaunen. 2026 gibt es aber große Änderungen, unter anderem muss man zahlen.

Das Grazer Klanglicht wandert von der Innenstadt hinaus zum Schloss Eggenberg an den westlichen Rand von Graz. Dort soll es dann auch etwas kosten, wie nun klar ist. 19 Euro kostet ein Ticket im Vorverkauf, Kinder mit Begleitperson dürfen bis zum siebten Lebensjahr gratis rein. Rabatte gibt es auch für Jugendliche, Studenten, Zivildiener, Lehrlinge, Menschen mit Behinderung und mit der Steiermark Card (alle 10,50 Euro), sowie für Kooperationspartner (zwölf Euro). An der Abendkassa muss man 21 Euro zahlen, die ermäßigte Karte kostet zwölf Euro.

Zutritt zu Klanglichtern 2026 mit Timeslot

Dieses Jahr wird das Klanglicht vom 23. Oktober bis 7. November zu Gast im Schloss Eggenberg sein, dort sind im Garten und auch im Schloss selbst mehrere Standorte geplant. Diese werden von 18 bis 22 Uhr durchgehend bespielt, heißt es auf der Website. Der Zutritt ist nur mit einem Ticket und zu einem davor ausgewählten Timeslot (Zeitfenster) möglich. Der Einlass erfolgt dementsprechend um 18, 19, 20 und 21 Uhr. Dass die Klanglichter zumindest dieses Jahr Geld kosten werden, liegt am Spardruck bei den Bühnen Graz.

NEOS: „Stadtregierung hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht“

Die NEOS haben wegen dieser Ankündigung erklärt, eine Anfrage an die Stadtregierung zu richten. Man möchte weitere Auswirkungen des Sparprogramms der Bühnen Graz auf das Kulturangebot in der steirischen Landeshauptstadt erfragen. Und auch mit Kritik spart man nicht: „Dass das Klanglicht-Festival künftig hinter einer Bezahlschranke verschwindet, zeigt, wohin der jahrelange Reformstau führt. Wenn am Ende beim freien Zugang zu Kultur gespart werden muss, hat die Stadtregierung ihre Hausaufgaben nicht gemacht“, so der Grazer NEOS-Fraktionsvorsitzende Philipp Pointner.