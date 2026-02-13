„Zu spät bemerkt“: Grazerin nach Motorradunfall schwer verletzt

Wie die Polizei nun berichtet, fuhr ein 25-jähriger Grazer gegen 14 Uhr mit seinem Motorrad auf der Waltendorfer Hauptstraße von Westen Richtung Osten. Dicht an ihm dran fuhr eine 27-jährige Grazerin mit ihrem Motorrad. Da zwei Kinder offenbar über die Straße gehen wollten, bremste der 25-Jährige ab, woraufhin die hinter ihm fahrende Frau trotz Bremsmanövers und Ausweichversuchs den Aufprall nicht mehr verhindern konnte.

Schwere Unterarmverletzung

Sie gab später gegenüber den Beamten an, dass sie das stehende Motorrad zu spät bemerkt habe. In weiterer Folge stürzte sie und zog sich eine schwere Unterarmverletzung links zu. Nach ambulanter Behandlung konnte sie aber schon wieder in häusliche Pflege entlassen werden. Der 25-Jährige blieb unverletzt.