Tierschützer demonstrieren vor Bauernbundball

Am heutigen Freitag, dem 13. Feber 2026, geht der 75. Steirische Bauernbundball über die Bühne. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) rief vorab zu einer Demonstration auf.

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) nimmt den heutigen Bauernbundball zu Anlass, um den Bauernbund zu kritisieren. „Der ÖVP-Bauernbund blockiert massiv jede vernünftige Weiterentwicklung im Nutztierschutz“, heißt es auf der Website des Vereins.

Protest vor der Stadthalle Graz

Der Protest richtet sich vor allem gegen die Beibehaltung des Schweine-Vollspaltenbodens. Online wurde zur Demonstration aufgerufen, diese findet heute von 19 bis 21 Uhr vor der Stadthalle Graz statt. Eine 5-Minuten-Leserin ließ der Redaktion entsprechende Bilder zukommen. Aktivisten sind mit einem Banner zu sehen, auf dem geschrieben steht: „ÖVP verweigert Schweinen Stroh!“

Polizei vor Ort

Auch die Polizei ist vor Ort. Wie es auf Nachfrage von 5 Minuten vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark heißt, findet rund um den Haupteingang der Stadthalle eine Versammlung statt, an drei kleinen Standorten. Diese ist noch im Gange. „Es ist alles ruhig verlaufen“, heißt es vonseiten der Polizei abschließend.

Aktuelles zum Thema Schweine-Vollspaltenböden

Im Mai 2025 hat der Nationalrat ein früheres Aus für Vollspaltenböden ab Mitte 2034 beschlossen. Vorangegangen war ein Erkenntnis des VfGH, das die von ÖVP und Grünen festgelegte Übergangsfrist bis 2040 als zu lange bewertete. In der Steiermark bleibt das Thema umstritten. Der VGT kritisiert, dass das Gesetz den Vollspaltenboden zu lange erlaube. Im Jänner 2025 wurde im steirischen Landtag eine Petition behandelt, die einen früheren Umstieg auf Strohhaltung fordert.

