Graz bleibt Feinstaub-Spitzenreiter in Österreich

Die Luft in der Steiermark ist aus Gesundheitssicht weiter zu stark belastet. Vor allem in Graz liegen die Schadstoffwerte teils deutlich über den Empfehlungen der WHO.

pätestens ab 2030 gelten EU-weit strengere Grenzwerte. Doch schon diese künftigen Vorgaben wurden 2025 in der Steiermark teils überschritten. Beim Feinstaub PM2,5 lagen acht von neun Messstellen über dem ab 2030 geltenden EU-Grenzwert von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Am stärksten belastet war die verkehrsnahe Messstelle Graz Don Bosco mit einem Jahresmittelwert von 14,4 Mikrogramm. Auch Graz Süd Tiergartenweg (13,3), Graz Triester Straße (12,5) sowie Bruck an der Mur entlang der B116 (11,8) lagen deutlich darüber. Innerhalb der Steiermark überschritten zudem unter anderem Voitsberg, Leibnitz und Weiz den künftigen EU-Grenzwert. Noch strenger sind die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Sie empfiehlt für PM2,5 einen Jahresmittelwert von maximal fünf Mikrogramm. Dieser Richtwert wurde 2025 an allen neun Messstellen in der Steiermark überschritten.

Graz bleibt Feinstaub-Hochburg

Auch bei Stickstoffdioxid (NO2) zeigt sich ein ähnliches Bild. Zwei von 32 steirischen Messstellen überschritten bereits den ab 2030 geltenden EU-Grenzwert von 20 Mikrogramm – beide in Graz: Don Bosco mit 27,2 und Triester Straße mit 25,8 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der von der WHO empfohlene Richtwert von 10 Mikrogramm wurde sogar an 22 Messstellen überschritten. Betroffen waren neben mehreren Grazer Standorten auch Bruck an der Mur, Straßengel, Judendorf, Weiz, Leoben, Köflach und Leibnitz.

„Erhebliche gesundheitliche Risiken“

Welche Folgen das haben kann, erklärt Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der Medizinischen Universität Wien: „Abgase aus dem Straßenverkehr enthalten gesundheitsgefährliche Schadstoffe wie Ultrafeinstaub und Stickstoffdioxid, die mit erheblichen gesundheitlichen Risiken verbunden sind. Luftverschmutzung wurde aufgrund der Feinstaubproblematik schon vor fünfzehn Jahren als krebserregend eingestuft. Nicht nur Atemwege und Herz-Kreislauf-System sind betroffen. Zunehmend zeigen sich auch Zusammenhänge mit Schwangerschaftskomplikationen sowie mit Erkrankungen des zentralen Nervensystems und des Stoffwechsels, wie erhöhtes Demenz- und Diabetesrisiko.“ Stickstoffdioxid kann Atemwege schädigen, Bronchitis sowie Lungen- und Herzerkrankungen verursachen. Zudem trägt es zur Bildung von Feinstaub und bodennahem Ozon bei.

Verkehr im Fokus der Kritik

Für den VCÖ ist klar: Vor allem der Verkehr spielt eine entscheidende Rolle. „Anrainerinnen und Anrainer entlang stark befahrener Straßen sind besonders stark betroffen. Um die Stickstoffdioxid-Belastung zu reduzieren, sind eindeutig Maßnahmen im Verkehrsbereich notwendig“, betont VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Diesel-Fahrzeuge stoßen besonders viele Stickoxide aus. Pro Fahrzeugkilometer verursachen Diesel-Pkw im Schnitt siebenmal so viele Stickoxide wie Benzin-Pkw, Klein-Lkw achtmal so viele und Lkw über 3,5 Tonnen sogar elfmal so viele. Fast alle Klein-Lkw und Lkw mit Verbrennungsmotor fahren mit Diesel.

VCÖ fordert strengere Maßnahmen für saubere Luft

„Je mehr Schadstoffe in der Luft sind, umso mehr atmen wir ein. Das Risiko schwerer Erkrankungen nimmt vor allem für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zu. Deshalb sind verstärkte Maßnahmen gegen Luftverschmutzung umzusetzen. Der Verkehr kann einen großen Beitrag leisten, damit unsere Luft sauberer und gesünder wird“, so Jaschinsky. Als rasch umsetzbare Maßnahmen nennt der VCÖ unter anderem niedrigere Tempolimits, betriebliche Mobilitätsangebote für Pendlerinnen und Pendler sowie mehr Anreize, kurze Wege zu Fuß oder mit dem Rad zurückzulegen. „Im Interesse der Gesundheit von uns Menschen muss der Verkehr sauberer werden. Je früher Österreichs Immissionsschutzgesetz-Luft an die EU-Werte angepasst wird, umso besser“, stellt Jaschinsky abschließend fest.