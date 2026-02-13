Baustart für 40-Millionen-Projekt in Eggenberg

Mit dem 16. Februar 2026 fällt der Startschuss für ein zentrales Bauvorhaben in Graz: die „Unterführung Josef-Huber-Gasse“. Geplant ist eine rund 450 Meter lange neue Straßenverbindung zwischen Eggenberger Gürtel und Alter Poststraße. Herzstück ist eine etwa 150 Meter lange Unterführung unter der viergleisigen ÖBB-Bahntrasse – also unter Südbahn und Koralmbahn – sowie unter dem Areal der Marienhütte. Der Grazer Gemeinderat hat das Projekt einstimmig beschlossen. Die Kosten belaufen sich auf rund 40,5 Millionen Euro.

Wichtige Anbindung für Reininghaus

Die neue Verbindung soll vor allem die Reininghausgründe besser erschließen. Stadtbaudirektor Bertram Werle sagt: „Bereits seit Anfang der 2000er-Jahre existiert das Projekt der Unterführung Josef-Huber-Gasse. Mit dem nun startenden Bau wird nach Jahrzehnten die letzte Unterführung des Koralmprojekts umgesetzt. Gleichzeitig ist sie eine erforderliche Anbindung an den wachsenden Stadt Reininghaus und für alle Verkehrsarten nutzbar.“ Geplant ist nicht nur eine Straße für Autos. Entstehen sollen auch ein durchgängiger Geh- und Radweg, neue Leitungen sowie Begrünungsmaßnahmen entlang der Strecke.

Bau läuft bei vollem Betrieb

Für Zugfahrgäste soll es keine spürbaren Auswirkungen geben. Auch die Spezialtiefbauarbeiten auf dem Gelände des Stahlwerks Marienhütte werden bei laufendem Betrieb durchgeführt. Gebaut wird von Beginn an auf beiden Seiten der künftigen Unterführung – im Bereich der Steinfeldgasse ebenso wie bei der westlichen Rampe und am Werksareal. Vorbereitende Leitungsarbeiten laufen bereits seit dem Vorjahr. Die eigentlichen Hauptarbeiten in der Steinfeldstraße sind von Februar bis Oktober 2026 sowie von April bis Oktober 2027 vorgesehen. An der Unterführung selbst wird durchgehend bis Herbst 2027 gearbeitet. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 beziehungsweise Anfang 2028 geplant.

Verkehr bleibt weitgehend aufrecht

Trotz der Bauarbeiten sollen die Auswirkungen auf den Verkehr überschaubar bleiben. Zufahrten für Autos vom Eggenberger Gürtel und von der Josef-Huber-Gasse in die Steinfeldgasse, zur Tankstelle und zum Autohaus bleiben möglich. Im direkten Baustellenbereich der Steinfeldstraße kann während der Bauzeit allerdings nicht geparkt werden.