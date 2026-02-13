ShoppingCity Seiersberg knackt nächsten Besucherrekord

Über 7,8 Millionen Besucher strömten 2025 in die ShoppingCity Seiersberg. Damit legt das drittgrößte Einkaufszentrum Österreichs noch einmal um 1,3 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekordjahr zu. Seit 2019, also vor Corona, ist die Frequenz sogar um 25 Prozent gestiegen. Das bedeutet: 1,5 Millionen zusätzliche Besucher pro Jahr. Auch wirtschaftlich zeigt die Kurve klar nach oben. Der Bruttojahresumsatz wurde 2025 auf 385 Millionen Euro gesteigert, trotz zahlreicher Neueröffnungen im laufenden Jahr. „Die Zahlen sprechen für sich: Die ShoppingCity Seiersberg beweist, dass sie nicht nur Shoppingdestination ist, sondern auch ein vitaler Wirtschaftsstandort für die Region“, so Christian Guzy, Eigentümer der ShoppingCity Seiersberg.

Millionen-Investitionen am Standort

Nicht nur die Besucherzahlen wachsen – auch investiert wird kräftig. In den vergangenen zwei Jahren flossen 6 Millionen Euro in den Standort Seiersberg. Ausgebaut wurden Shops, zudem investierte man in Sicherheits- und Infrastrukturprojekte wie eine Photovoltaikanlage und E-Ladestationen. Für 2026 sind weitere 3 Millionen Euro vorgesehen. Geplant sind unter anderem eine Adaptierung der Fassaden, ein neuer Bodenbelag in der Mall sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität. „Investitionen zeigen nicht nur unseren Glauben an die Zukunft, sondern stärken auch die Partnerschaft mit unseren Bestandnehmern. Gemeinsam gestalten wir eine vielversprechende Zukunft für die ShoppingCity Seiersberg“, so Martin Klein, Eigentümer der ShoppingCity Seiersberg. Auf insgesamt 74.000 Quadratmetern Verkaufsfläche wurden 2025 zahlreiche Neueröffnungen und Modernisierungen umgesetzt. Insgesamt 32 Bestandverträge mit rund 5.000 Quadratmetern Fläche wurden abgewickelt.

©FOTO MUR | Rasoul Moradi v.l.n.r.: Mag. Christian Guzy (Eigentümer ShoppingCity Seiersberg), Martin Klein (Eigentümer ShoppingCity Seiersberg), Mag. Anton Cech (Geschäftsführer ShoppingCity Seiersberg).

Blick nach vorne: Ziel 8 Millionen

Für 2026 setzt sich die ShoppingCity Seiersberg klare Ziele: Erstmals sollen mehr als 8 Millionen Besucher begrüßt werden. Gleichzeitig soll der Umsatz auf über 400 Millionen Euro steigen. Mit Sostrene Grene eröffnet am 13. März 2026 die erste Filiale der dänischen Wohn- und Lifestylemarke in Österreich. Im Mai folgt Thalia, der Marktführer im deutschsprachigen Buchhandel. Weitere Konzepte sollen im Laufe des Jahres einziehen. „Der Blick auf das 1. Halbjahr 2026 verspricht mit hochkarätigen Mietern wie Sostrene Grene und Thalia eine Fortsetzung unseres Erfolgskurses als Handels- und Genussdestination. Mit neuen Partnerschaften wollen wir aktiv in die Offensive gehen und die ShoppingCity Seiersberg weiter stärken“, erklärt Anton Cech, Geschäftsführer der ShoppingCity Seiersberg abschließend.