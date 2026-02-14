Steirische Rauchfangkehrer-Innung zu Besuch in der Grazer Burg

Eine Delegation der steirischen Rauchfangkehrer unter der Führung von Landesinnungsmeister Christian Plesar stattete Landeshauptmann Mario Kunasek einen Besuch ab und überbrachte Neujahrswünsche.

Ein bloßer Zufall war es, dass der verschobene Neujahrsbesuch der steirischen Rauchfangkehrer-Innung bei Landeshauptmann Mario Kunasek an einem Freitag, dem 13., nachgeholt wurde: Landesinnungsmeister Christian Plesar überbrachte gemeinsam mit seinen Stellvertretern Andrea Frais und Harald Haidler, Landesinnungsgeschäftsführer Johannes Weiss und mit den erfolgreichen Nachwuchs-Rauchfangkehrern Jonathan Karelly-Kogler und Tobias Helm (beide Sieger beim Landeslehrlingswettbewerb) angesichts des Tages ihre besonders guten Wünsche für ein glückliches neues Jahr.

„Euer Handwerk steht seit Generationen für gelebte Tradition“

Landeshauptmann Kunasek bedankte sich für den Besuch und die Glückwünsche und strich hervor: – darauf kann die Steiermark stolz sein.“ Kunasek erinnerte daran, dass er sich bereits im Juni vorigen Jahres selbst ein Bild des Könnens beim Besuch der Berufsschule in Murau machen konnte. „Mit Eurer täglichen Arbeit leistet Ihr einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit, zum Umweltschutz und zum Wohl der Menschen in unserem Land. Für das neue Jahr wünsche ich Euch alles Gute, viel Glück, Gesundheit und weiterhin großen beruflichen Erfolg.“

©Land Steiermark/Robert Binder Die Besucher überreichten einen Kalender an den Landeshauptmann.

Besonders freut es Kunasek, dass sich junge Menschen und auch immer mehr Quereinsteiger bewusst für den Lehrberuf des Rauchfangkehrers entscheiden: „Diese Wahl zeigt Verantwortungsbewusstsein und Zukunftsorientierung. Herzliche Gratulation nochmals an die beiden Lehrlinge für den errungenen 1. Platz beim Landeslehrlingswettbewerb. Für die weitere Ausbildung wünsche ich Euch viel Erfolg, Freude am Handwerk und das nötige Glück auf Eurem beruflichen Weg.“

