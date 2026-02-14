Stadt Graz stärkt die Stadtteilarbeit: Diese Projekte werden gefördert

Die Unterstützung von Stadtteilarbeit war ein wesentliche Schwerpunkt der Stadtsenatssitzung vom 12. Februar 2026. Niederschwellige Begegnungsräume und verlässliche Ansprechstellen sind wichtig, um soziale Teilhabe zu ermöglichen und nachbarschaftliche Netzwerke zu stärken. Aus diesem Grund erhält die Jukus GmbH, die die Stadtteilzentren NaNet am Kalvariengürtel, Lend in der Mariengass, das NBZ St. Peter und den Stadtteiltreff St. Leonhard betreibt, für die Weiterführung der Angebote eine Summe in der Höhe von insgesamt rund 100.000 Euro. Darüber hinaus erhalten das Nachbarschaftszentrum Café Jakomini eine Summe in Höhe von rund 15.000 und die Mohoga-Werkstatt rund 9.000 Euro. Außerdem wird der Verein Denggenhof Gries-Süd-West mit 5.000 Euro unterstützt und die Stadtteilarbeit EggenLend, die auch mit dem KostNix-Laden in einem stark wachsenenden Bereich von Graz für Vernetzung sorgt, kann sich über 60.500 Euro freuen. Beschluss des Stadtsenates wurde mehrheitlich angenommen.