Mehrere Leih-Abgänge bei Sturm II

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die leihweisen Abgänge von fünf Spielern in der Wintertransferperiode 2025/26 bekannt. David Burger wechselt leihweise nach Kalsdorf in die Regionalliga Mitte. Oliver Weitzendorfer, Tim Ulreich und Luis Reicher sammeln bei Regionalligist SC Weiz Spielpraxis. Ebenso wurde die Leihe von Nico Forobosko zur SV Ried aufgelöst, er ist im Frühjahr nun an den SV Lafnitz verliehen. Neben den genannten Akteuren wurde Luca Weinhandl als fixer Bestandteil in den KM 1-Kader integriert.

„Einige Spieler brauchen eine Veränderung“

Trainer Christoph Wurm sagt dazu: „Bei einer zweiten Mannschaft ist es üblich, dass der Kader sehr dynamisch ist. Deshalb gibt es auch immer wieder Veränderungen im Winter. Einige Spieler brauchen aufgrund von mangelnden Einsatzzeiten bzw. Perspektiven eine Veränderung und insofern haben wir einige Akteure verliehen, um ihnen Spielzeiten zu geben. Wir wünschen ihnen alles Gute und werden sie in den kommenden Monaten genau verfolgen.“ Von der Akademie wurden Tim Huber und Janne Gratzei hochgezogen, ebenso wurde Bastian Maierhofer von Traiskirchen verpflichtet und vervollständigen somit den Sturm II-Kader.