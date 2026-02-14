Neues zum Banküberfall in Graz: Polizei veröffentlicht weitere Fotos

Wie berichtet, ermittelt das LKA Steiermark seit Mittwochnachmittag nach dem Raubüberfall auf eine Bankfiliale in Graz. Nun wurden im Zuge der Fahndung weitere Lichtbilder veröffentlicht. Die Tätersuche läuft.

In Graz-Andritz wurde am Mittwochnachmittag eine Bankfiliale überfallen. Fünf Angestellte wurden mit einer Pistole bedroht und gefesselt. Seitdem fahndet die Polizei mit Überwachungsbildern öffentlich nach dem Täter. Mehr dazu liest du hier: Banküberfall in Graz: Polizei veröffentlicht Täterfotos.

Tätersuche nach Banküberfall: Polizei veröffentlicht weitere Fotos

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz werden nun weitere Bilder des Täters sowie Symbolbilder zu seiner bei dem Bankraub getragenen Sporttasche zum Zwecke der öffentlichen Fahndung veröffentlicht. Bei der Sporttasche handelt es sich um das Modell „Wheel Holdall“ der Marke SLAZENGER. Zudem ergaben Ermittlungen, dass der Täter zwischen 185 und 195 cm groß ist.

©LPD Stmk

Aktualisierte Personenbeschreibung laut Polizei Beim Täter soll es sich um einen etwa 185 bis 195 cm großen Mann im Alter zwischen 25 und 50 Jahren handeln. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer schwarzen Jacke, einer blaue Jeans und einer schwarzen Kappe bekleidet. Maskiert war der Mann mit schlanker Statur und hellem Hauttyp mit einer blonden Perücke, einer randlosen Sonnenbrille in den Farben Orange/Rot sowie einer weißen FFP2-Maske. Darüber hinaus trug er flache Steckohrringe in Plattenform. Er sprach in steirischem Dialekt mit eher hoher Stimmlage und trug eine schwarze Sporttasche der Marke Slazenger (Modell Wheel Holdall) bei sich. Hinweise zur Person oder zur Tat bzw. der anschließenden Flucht sind an das LKA Steiermark unter 059133/60-3333 erbeten.

Was ist passiert?

Szenen, wie aus einem Film, haben sich am Mittwochnachmittag in einer Bankfiliale im Grazer Bezirk Andritz abgespielt. Ein bislang unbekannter Täter betrat diese gegen 15.40 Uhr. In der Hand hatte er eine vermeintliche Faustfeuerwaffe, mit der er – laut ersten Informationen der Landespolizeidirektion Steiermark – mehrere Angestellte bedroht haben soll. „Auch nötigte er die Mitarbeiter, ihre Mobiltelefone auszuhändigen“, erklären die Beamten. Mehr dazu liest du hier: Banküberfall in Graz-Andritz: Täter war offenbar bewaffnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2026 um 13:57 Uhr aktualisiert