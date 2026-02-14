Am Freitag, dem 13.: Schwarze Katze „Mira“ saß acht Stunden am Baum fest

Acht Stunden lang saß Katze „Mira“ in Eggersdorf bei Graz auf einem Baum fest. Was in der Früh mit guten Ratschlägen begann, endete am Abend mit schwerem Gerät und einem Einsatz der Feuerwehr.

Ein Notruf in der Früh, ein Kraneinsatz am Abend. In Eggersdorf bei Graz sorgte eine Katze für einen langen Einsatztag.

Freitag, der 13. – für manche ein schlechtes Omen. Für die schwarze Samtpfote „Mira“ wurde es jedenfalls ein langer Tag hoch oben im Baum. Bereits um 8 Uhr ging in der Landesleitzentrale Steiermark der erste Notruf ein. „Mira“ kletterte auf einen Baum und saß in dieser misslichen Lage schließlich fest. Zunächst standen die Einsatzkräfte den Besitzern mit Ratschlägen zur Seite. Mithilfe von Futter und weiteren Lockmitteln wurde versucht, die Katze vom Baum herunterzulocken.

Lage spitzte sich zu

Im Verlauf des Tages stellte sich jedoch heraus, dass sich „Mira“ nicht eigenständig befreien konnte. Die Situation blieb unverändert. Deshalb wurden die Einsatzkräfte am frühen Freitagabend erneut alarmiert. Gegen 18 Uhr rückte die Feuerwehr schließlich aus; dieses Mal mit schwerem Gerät.

©Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz | Mit Arbeitskorb und Kran rettete die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz Katze „Mira“ aus ihrer misslichen Lage am Baum.

Rettung mit Arbeitskorb

Nach einem kurzen Einsatz gelang die Rettung. „Nach einem kurzen Einsatz gelang es uns, Mira mithilfe eines Arbeitskorbs und des Krans unseres Wechselladers sicher zu retten und sie wohlbehalten ihren Besitzern zu übergeben“, so die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz abschließend.