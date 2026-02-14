Skip to content
Region auswählen:
/ ©Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz bei einem Einsatz.
Ein Notruf in der Früh, ein Kraneinsatz am Abend. In Eggersdorf bei Graz sorgte eine Katze für einen langen Einsatztag.
Eggersdorf bei Graz
14/02/2026
Notruf um 8 Uhr

Am Freitag, dem 13.: Schwarze Katze „Mira“ saß acht Stunden am Baum fest

Acht Stunden lang saß Katze „Mira“ in Eggersdorf bei Graz auf einem Baum fest. Was in der Früh mit guten Ratschlägen begann, endete am Abend mit schwerem Gerät und einem Einsatz der Feuerwehr.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(185 Wörter)

Freitag, der 13. – für manche ein schlechtes Omen. Für die schwarze Samtpfote „Mira“ wurde es jedenfalls ein langer Tag hoch oben im Baum. Bereits um 8 Uhr ging in der Landesleitzentrale Steiermark der erste Notruf ein. „Mira“ kletterte auf einen Baum und saß in dieser misslichen Lage schließlich fest. Zunächst standen die Einsatzkräfte den Besitzern mit Ratschlägen zur Seite. Mithilfe von Futter und weiteren Lockmitteln wurde versucht, die Katze vom Baum herunterzulocken.

Lage spitzte sich zu

Im Verlauf des Tages stellte sich jedoch heraus, dass sich „Mira“ nicht eigenständig befreien konnte. Die Situation blieb unverändert. Deshalb wurden die Einsatzkräfte am frühen Freitagabend erneut alarmiert. Gegen 18 Uhr rückte die Feuerwehr schließlich aus; dieses Mal mit schwerem Gerät.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz |
Mit Arbeitskorb und Kran rettete die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz Katze „Mira“ aus ihrer misslichen Lage am Baum.

Rettung mit Arbeitskorb

Nach einem kurzen Einsatz gelang die Rettung. „Nach einem kurzen Einsatz gelang es uns, Mira mithilfe eines Arbeitskorbs und des Krans unseres Wechselladers sicher zu retten und sie wohlbehalten ihren Besitzern zu übergeben“, so die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: