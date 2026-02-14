Fünf Millionen Euro für Neustart der Messe Graz

Die Messe Congress Graz bekommt fünf Millionen Euro frisches Eigenkapital. Der Grazer Gemeinderat hat den Zuschuss als Startschuss für eine neue Strategie bis 2035 mehrheitlich beschlossen.

Der Grazer Gemeinderat hat mehrheitlich einen Eigenkapitalzuschuss in Höhe von fünf Millionen Euro für die Messe Congress Graz (MCG) beschlossen. Damit soll die Messe neu aufgestellt und wirtschaftlich nachhaltig abgesichert werden. Der Zuschuss stärkt das Eigenkapital und sichert die Liquidität des Unternehmens. Laut Stadt ist das die notwendige Grundlage, um die geplanten Maßnahmen umzusetzen. Ziel ist es, mittelfristig wieder positiv zu wirtschaften.

Klare Strategie bis 2035

Der neue Vorstand hat dafür eine Strategie für die Jahre 2026 bis 2035 erarbeitet. Im Mittelpunkt steht ein wirtschaftlicher Turnaround. Schulden sollen geordnet und gezielt in die Infrastruktur investiert werden. Die Messe soll wieder auf stabile Beine gestellt werden. Die Rathauskoalition steht geschlossen hinter diesem Kurs. Die MCG soll ihre Rolle als Impulsgeberin für Wirtschaft, Tourismus und Beschäftigung in Graz und der Steiermark weiter ausbauen.

Businessplan mit Perspektive

Erstmals liegt ein langfristiger Businessplan mit klarer Perspektive vor. Dieser wurde im Dezember im zuständigen Aufsichtsrat ausführlich behandelt und einstimmig beschlossen. In dem Gremium sitzen neben allen im Gemeinderat vertretenen Parteien auch die Wirtschaftskammer, die Landwirtschaftskammer, die Steiermärkische Sparkasse sowie die SFG des Landes Steiermark. Bereits jetzt sorgt die Messe für eine jährliche Wertschöpfung von über 100 Millionen Euro in Stadt und Region. Mit der neuen Ausrichtung soll dieser Beitrag verdoppelt werden.

Millionen-Zuschüsse in der Vergangenheit

Fakt ist auch: In den vergangenen Jahren musste die Stadt wiederholt finanzielle Mittel zuschießen – insgesamt über 30 Millionen Euro seit 2010. Die damals beschlossene Abgangsdeckung von 2 Millionen Euro wurde damit bei Weitem überschritten. Das geschah teils durch Gemeinderatsbeschlüsse, teils über für den Gemeinderat nicht immer transparente GUF-Kredite. Der alte Finanzierungsvertrag wurde im vergangenen Dezember repariert, neu gefasst und auf eine transparente Grundlage gestellt. Nun wird der tatsächliche Zuschussbedarf offen dargestellt und mit einer klaren Strategie für die Zukunft verknüpft.

„Klarer wirtschaftlicher Kurs“

Finanz- und Beteiligungsstadtrat Manfred Eber (KPÖ) betont: „Mit der Neuausrichtung der MCG wird ein klarer wirtschaftlicher Kurs eingeschlagen: Transparenz, strategische Planung und gezielte Investitionen sollen die Grundlage für eine nachhaltige Stabilisierung und einen erfolgreichen Turnaround schaffen – im Interesse der Stadt Graz, der Region und der gesamten steirischen Wirtschaft.“