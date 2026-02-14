Gratis Lernhilfe für Graz nach Wiener Vorbild?

Während in Wien bereits tausende Kinder kostenlose Lernhilfe erhalten, fehlt ein solches Angebot in Graz. NEOS wollen das nun ändern - mit einer „Grazer Lernhilfe“, die noch heuer starten soll.

Lernrückstände bleiben auch 2025 ein Problem. Laut aktuellem Nachhilfebarometer der Arbeiterkammer benötigten im vergangenen Jahr 31 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Österreich zusätzliche Unterstützung. Rund 45.000 Kinder konnten sich Nachhilfe aus finanziellen Gründen nicht leisten. Besonders groß sind die Defizite in Mathematik sowie bei Lese- und Sprachfähigkeiten. NEOS-Gemeinderat Philipp Pointner warnt vor den Folgen: „Wenn Kinder früh den Anschluss verlieren, hat das langfristige Auswirkungen auf ihre Bildungs- und Berufschancen. Genau deshalb muss die Stadt hier rasch handeln und gezielt Unterstützung anbieten.“

©NEOS Steiermark Philipp Pointner (NEOS) fordert eine kostenlose „Grazer Lernhilfe“ nach Wiener Vorbild.

Wien als Vorbild für Graz

Als Beispiel nennt Pointner die Stadt Wien. Dort gibt es ein stadtweites Programm für kostenlose Lernhilfe, das jährlich rund 13.000 Schülerinnen und Schüler erreicht. Die Unterstützung ist niederschwellig und rasch zugänglich. Ein ähnliches Modell soll nun auch in Graz umgesetzt werden. Der schriftliche Initiativantrag sieht vor, eine „Grazer Lernhilfe“ einzuführen – mit kostenlosen Angeboten in Deutsch, Mathematik und Englisch für Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen. Die Nachhilfe soll sowohl in Präsenz als auch online stattfinden. Zusätzlich ist Deutschunterricht für Kinder geplant, die die Sprache neu erlernen.

Start noch in diesem Schuljahr?

Die zuständigen Stellen der Stadt Graz sollen zunächst prüfen, wie ein solches Programm aufgesetzt werden kann. Anschließend soll noch in diesem Schuljahr ein Testlauf starten – mit Fokus auf besonders betroffene Schulstandorte. Als möglicher Partner wird die Volkshochschule (VHS) Graz genannt. An deren drei Standorten sowie an weiteren Orten könnten offene Lernstationen mit fixen Zeiten an Schultagen eingerichtet werden.

Kritik an der Stadtregierung

Gleichzeitig üben NEOS Kritik an der Prioritätensetzung der Stadtregierung, insbesondere an Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Diese hatte vorgeschlagen, die weitgehend leerstehende Annenpassage beim Hauptbahnhof mit einer unterirdischen Fahrradgarage neu zu beleben. Konkrete Planungen oder Finanzierungskonzepte liegen laut Antrag nicht vor. Pointner sagt dazu: „Während Schwentner sich darum kümmert, dass Fahrräder nicht mehr im Regen stehen müssen, kümmern wir NEOS uns darum, dass kein Kind bei der Bildung im Regen stehen gelassen wird. Bildung entscheidet schließlich über Zukunftschancen und deshalb müssen wir hier Prioritäten setzen.“ Abschließend betont er: „Viele Familien stehen unter Druck, wenn Nachhilfe notwendig wird. Lernen darf aber keine Frage der Geldbörse sein. Eine kostenlose und gut erreichbare Lernhilfe entlastet Familien, hilft Kindern beim Aufholen von Lernrückständen und verbessert langfristig ihre Chancen. Die Stadtregierung muss jetzt rasch handeln und ein Angebot schaffen, damit Lernen wieder Spaß macht und niemand zurückgelassen wird.“