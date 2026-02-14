Unfall auf B76 bei Lieboch fordert eine verletzte Person

Auf der B76 bei der Autobahnauffahrt in Lieboch kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person.

Um 14.36 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Lieboch zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person alarmiert. Der Einsatzort lag direkt auf der B76 bei der Auffahrt zur Autobahn. Am Unfall waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Unfallstelle ab, um weitere Gefahren zu vermeiden. Gleichzeitig wurde der Verkehr umgeleitet, damit Rettung und Polizei ungehindert arbeiten konnten.

Feuerwehr räumt Unfallstelle

Die Aufgabe der Feuerwehr bestand darin, die Fahrzeuge von der Fahrbahn zu entfernen und für freie Fahrt zu sorgen. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Lieboch. Auch die Polizei und das Grüne Kreuz waren vor Ort. Während die Feuerwehr die Straße sicherte, übernahm das Grüne Kreuz die Versorgung der verletzten Person. Nach Abschluss der Arbeiten konnte die B76 wieder freigegeben werden.