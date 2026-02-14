Skip to content
/ ©Freiwillige Feuerwehr - Lieboch
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr - Lieboch bei einem Einsatz.
Auf der B76 bei der Autobahnauffahrt in Lieboch kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person.
Lieboch/Graz-Umgebung
14/02/2026
Freitagnachmittag

Unfall auf B76 bei Lieboch fordert eine verletzte Person

Sirenen heulten am Freitagnachmittag auf der B76 Radlpass Straße, Höhe Autobahnauffahrt. Bei einem Verkehrsunfall wurden zwei Fahrzeuge beschädigt, eine Person erlitt Verletzungen.

Um 14.36 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Lieboch zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person alarmiert. Der Einsatzort lag direkt auf der B76 bei der Auffahrt zur Autobahn. Am Unfall waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Unfallstelle ab, um weitere Gefahren zu vermeiden. Gleichzeitig wurde der Verkehr umgeleitet, damit Rettung und Polizei ungehindert arbeiten konnten.

Feuerwehr räumt Unfallstelle

Die Aufgabe der Feuerwehr bestand darin, die Fahrzeuge von der Fahrbahn zu entfernen und für freie Fahrt zu sorgen. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Lieboch. Auch die Polizei und das Grüne Kreuz waren vor Ort. Während die Feuerwehr die Straße sicherte, übernahm das Grüne Kreuz die Versorgung der verletzten Person. Nach Abschluss der Arbeiten konnte die B76 wieder freigegeben werden.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr - Lieboch bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr – Lieboch
Zwei Fahrzeuge mussten nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn entfernt werden.
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr - Lieboch bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr – Lieboch
Die Feuerwehr Lieboch sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr um.
