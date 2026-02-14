Graz: Bim-Tests legen Linie 5 teilweise lahm

In Graz kommt es nächste Woche zu Änderungen der Linie 5: Zwischen Zentralfriedhof und Puntigam fahren vormittags Busse statt der Straßenbahn. Grund sind Bremsprobefahrten der neuen Flexity-Bim.

Wegen Bremsprobefahrten der neuen Flexity-Bim fahren am 18. und 19. Februar zwischen Zentralfriedhof und Puntigam Busse statt der Linie 5.

Wenn du am 18. oder 19. Februar mit der Linie 5 unterwegs bist, heißt es vormittags umsteigen. Wie die Holding Graz mitteilt, kommt es wegen Bremsprobefahrten der Flexity-Straßenbahn zu Einschränkungen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Zentralfriedhof und Puntigam. Der Ersatzverkehr wird am Mittwoch, 18. Februar, und am Donnerstag, 19. Februar 2026, jeweils von etwa 9 bis etwa 12 Uhr eingerichtet. In dieser Zeit fahren Busse statt der Straßenbahn.

So fährt der Ersatzbus

Der Schienenersatzverkehr (E5) startet bei der Bushaltestelle Zentralfriedhof (Linie 52). Von dort geht es über die Triester Straße bis zum Nahverkehrsknoten Puntigam. Die Rückfahrt erfolgt ebenfalls über die Triester Straße zur Bushaltestelle Zentralfriedhof (Linie 52). Am Nahverkehrsknoten Puntigam hält der Ersatzbus an der Haltestelle der Straßenbahnlinie 5, Steig B.

Diese Haltestellen werden bedient

Die bisherigen Straßenbahnhaltestellen beim Zentralfriedhof werden zur Bushaltestelle der Linie 52 direkt vor dem Zentralfriedhof verlegt. In Richtung Puntigam fährt der Ersatzbus außerdem die Nachtbushaltestellen der Linie N5 bei Plachelhofstraße und Maut Puntigam an. Bei Brauquartier/tim befindet sich die Ersatzhaltestelle in der Triester Straße vor der Kreuzung mit der Alten Poststraße – ebenfalls bei der Nachtbushaltestelle der Linie N5. Die Haltestelle Brauhaus Puntigam liegt in der Triesterstraße am Beginn des Rechtsabbiegestreifens, rund 80 Meter vor der Kreuzung Triesterstraße/Schwarzer Weg. In Richtung Zentralfriedhof werden entlang der Strecke von Brauhaus Puntigam bis Plachelhofstraße ebenfalls die Nachtbushaltestellen der Linie N5 bedient.

Linie 5 fährt verkürzt

Während der Bremsprobefahrten verkehrt die Straßenbahnlinie 5 nur zwischen Andritz und Zentralfriedhof (Schleife). Zwischen Zentralfriedhof und Puntigam übernehmen in den genannten Stunden die Busse.