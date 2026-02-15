Stadt Graz fördert Ausstellung zum NS-Lager Liebenau

Am Areal des ehemaligen Lagers Liebenau, einem Tatort von NS-Verbrechen, wurden Umsiedler und Zwangsarbeiter interniert. „Die archäologischen Fundstücke aus dem Areal des ehemaligen Lagers Liebenau, einem Tatort von NS-Verbrechen, wo Umsiedler und Zwangsarbeiter interniert wurden, sind stille Zeugen der Geschichte. Sie auszustellen, verbindet Forschung, Gedenken und gesellschaftliche Verantwortung. Genau das macht die Ludwig Boltzmann Gesellschaft und zeigt dabei auf, wie wichtig gemeinsames Handeln, offener Diskurs und zivilgesellschaftliche Mitgestaltung sind.“ Viele Fundstücke stammen aus den NS-Jahren, andere aus der Zeit davor oder danach. „Mit der Förderung in Höhe von rund 9.000 Euro wird ein Teil der Produktionskosten des die Ausstellung begleitenden Katalogs gedeckt. Gleichzeitig soll der digitale Rundgang über das ehemalige Lagerareal gemeinsam mit dem Stadtvermessungsamt aktualisiert und veröffentlicht werden. Beschluss des Stadtsenates: einstimmig angenommen“, so die Stadt Graz.