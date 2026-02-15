Bilanz: Öffi-Ausbau in Graz kommt planmäßig voran

Mit dem einstimmigen Grundsatzbeschluss „Weichenstellung für die Weiterentwicklung des Öffentlichen Verkehrs in Graz“ im Mai 2023 hat der Grazer Gemeinderat klare Prioritäten gesetzt: S-Bahn und Straßenbahn sind die zentralen Verkehrssysteme für die Zukunft der Stadt. Der Beschluss war ein gemeinsamer Auftrag an die Stadt, Planungssicherheit zu schaffen, Projekte vorzubereiten und den Öffentlichen Verkehr konsequent weiterzuentwickeln. „Drei Jahre später zeigt sich: Alle zentralen Aufgaben wurden umgesetzt oder befinden sich in konkreter Bearbeitung – von der S-Bahn über Park & Ride bis zur Weiterentwicklung des Straßenbahnbetriebs“, teilt die Stadt Graz in einer Aussendung mit.

Gemeinsamer Beschluss

Mit dem Grundsatzbeschluss 2023 haben sich alle im Gemeinderat vertretenen Parteien darauf verständigt, den Öffentlichen Verkehr langfristig zu stärken. Ziel war es, konkrete Projekte auf den Weg zu bringen und Graz strukturell auf weiteres Wachstum vorzubereiten. Dieser Auftrag wird konsequent abgearbeitet. „Der einstimmige Beschluss von 2023 war ein gemeinsames Versprechen an alle Grazer. Dieses Versprechen halten wir. Graz treibt den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs konsequent voran: mit vielen umgesetzten Projekten und mit klaren nächsten Schritten. Die Planungen für die Linie 8 laufen, und auch die neue Ost-West-Verbindung mit der Linie 2 wird vorbereitet“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Stadtbaudirektor Bertram Werle ergänzt: „In unserem stark wachsenden Ballungsraum ist es unsere Aufgabe, die vielfältigen Mobilitätsbedürfnisse umweltfreundlich, nachhaltig und effizient zu organisieren. Das Zusammenspiel von Öffentlichem Verkehr, Rad- und Fußverkehr steht dabei im Zentrum unserer Strategie. Das Mobilitätsverhalten verändert sich spürbar, die Verlagerung hin zu umweltfreundlichen Verkehrsmitteln ist deutlich erkennbar und bestätigt die Wirkung unserer konsequenten Arbeit. Mitentscheidend dafür ist ein leistungsfähiger und kontinuierlicher Ausbau des öffentlichen Verkehrs in enger Abstimmung mit der Region.“

S-Bahn: Projekte gesichert

Auf Basis des gemeinsamen Beschlusses hat die Stadt Graz die Gespräche mit Land Steiermark, Bund und ÖBB zum innerstädtischen S-Bahn-Tunnel aufgenommen. Seither wurden zentrale Schritte gesetzt, zum einen die Einrichtung einer ständigen Arbeitsgruppe zum innerstädtischen S-Bahn-Tunnel durch die ÖBB sowie der Beschluss eines Verwaltungsübereinkommens zur verkehrlich-technischen Analyse und die Verkehrsmodellierung eines S-Bahn-Tunnels für Graz. Weitere S-Bahn-Vorhaben in und um Graz sind im ÖBB-Rahmenplan 2025–2030 sowie im Zielnetz 2040-Fachentwurf verankert. Damit bleibt Graz fixer Bestandteil der bundesweiten Netzausbauplanung.

Park & Ride: Gemeinsame Strategie mit dem Land festgelegt

Die im Grundsatzbeschluss vorgesehene Park-&-Ride-Strategie liegt vor. Stadt und Land Steiermark haben gemeinsam neue Standorte mit leistungsfähiger Öffi-Anbindung geprüft und bewertet. Die Ergebnisse sind seit 2025 Grundlage für den schrittweisen Ausbau von Park-&- Ride-Angeboten in Graz und im Umland.

Straßenbahn-Netz wächst

Ein Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung der Straßenbahn. Neben neuen Strecken wurden auch die betrieblichen Voraussetzungen langfristig gesichert. So wurden zum Beispiel der zweigleisige Ausbau der Linie 5 abgeschlossen, der zweigleisige Ausbau der Linie 1 gestartet und die Neutorlinie errichtet und in Betrieb genommen. Bezüglich der Linie 8 gab es einen Planungsbeschluss über 5,37 Mio. Euro für 2026 bis 2029 und die Einreichplanung für

mehrere Abschnitte. Im Zuge weiterer Analysen zeigt sich die große Bedeutung einer künftigen Linie 2: Entstehen soll eine neue starke Ost-West-Achse vom Hauptbahnhof über den Universitätsbereich bis zum LKH. Weitere Untersuchungen dahingehend laufen, teilt die Stadt mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2026 um 16:21 Uhr aktualisiert