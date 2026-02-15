GAK: Hart erkämpftes Unentschieden gegen Salzburg

Hart erkämpftes Remis gegen Salzburg: Der GAK 1902 zeigt eine starke Leistung und holt sich beim 1:1 gegen den FC Red Bull Salzburg einen verdienten Punkt. Besonders in der Anfangsphase setzte das Team Akzente.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2026 um 21:53 Uhr aktualisiert