330.000 Euro veruntreut: Opfer warten bis heute auf ihre Entschädigung

Im August 2023 kam es zu einem tragischen Unfall am Badesee Copacabana. Ein Grazer Anwalt stürzte ganze drei Meter ab und verstarb wenige Tage nach dem Vorfall an seinen Verletzungen.

Es sollte eine sichere Abwicklung sein. Treuhandkonto, Notar, Rechtsanwalt. ein System, dem viele beim Immobilienkauf blind vertrauen. Doch für mehrere Klienten eines 2023 verstorbenen Grazer Rechtsanwalts wurde dieses Vertrauen zum Albtraum. Insgesamt rund 330.000 Euro an Treuhandgeldern sollen veruntreut worden sein. Viele Geschädigte warten bis heute auf eine vollständige Entschädigung.

Geld für Steuern, zweckentfremdet

Der Fall flog erst nach dem Tod des Anwalts auf. Der Jurist war 2023 nach einem Sturz am Freizeitareal Copacabana verstorben, 5 Minuten hat berichtet. Im Zuge der Aufarbeitung seiner Verlassenschaft wurde bekannt: Gelder, die für Grunderwerbssteuer und Eintragungsgebühren bestimmt waren, waren nicht weitergeleitet worden. Für die Betroffenen hatte das drastische Folgen. Sie mussten die Beträge erneut aufbringen, um ihre Immobilienkäufe ordnungsgemäß abschließen zu können. Teilweise geht es um mehrere tausend Euro pro Person. Insgesamt belaufen sich die offenen Forderungen laut Angaben auf rund 260.000 Euro, die noch nicht ersetzt wurden.

Zermürbende Wartezeit für Geschädigte

Einige der Geschädigten sprechen von zermürbender Wartezeit. Seit mehr als zwei Jahren sei keine vollständige Entschädigung erfolgt. Gleichzeitig verzögert sich bei manchen Käufern bis heute die Grundbucheintragung ihrer Immobilien, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Die Kritik richtet sich zunehmend an die Rechtsanwaltskammer, die in solchen Fällen über einen Notfallfonds verfügen soll. Dieser Fonds wird von Anwälten gespeist und dient dazu, Schäden rasch auszugleichen, auch um das Vertrauen in den Berufsstand zu sichern.

Warum die Auszahlung stockt

Tatsächlich wurden laut Kammer bereits rund 75.000 Euro aus dem Fonds ausbezahlt, allerdings nur in jenen Fällen, in denen keine Versicherung greift. Bei Treuhandgeldern ist die Lage komplizierter. Hier übernimmt grundsätzlich eine Versicherung den Schaden. Doch bevor diese zahlt, muss zunächst das Konkursverfahren über die Verlassenschaft des Anwalts abgeschlossen sein. Die Geschädigten sind als Gläubiger im Insolvenzverfahren gelistet. Erst wenn feststeht, welche Quote aus der Verwertung der Vermögenswerte erzielt wird, kann der tatsächlich verbleibende Schaden beziffert werden. Würde die Kammer vorher zahlen, könnte dies laut ihrer Darstellung als Verletzung von Versicherungsbedingungen gewertet werden.

Konkursverfahren zieht sich

Das Problem: Die Abwicklung des Verfahrens läuft schleppend. Die Verwertung von Immobilien aus der Verlassenschaft dauert an. Solange das Verfahren nicht abgeschlossen ist, bleibt die endgültige Schadenshöhe offen und damit auch die vollständige Entschädigung. Nach Abschluss des Konkurses sollen die Geschädigten zunächst eine Quote aus der Insolvenzmasse erhalten. Den verbleibenden Rest will die Rechtsanwaltskammer begleichen und sich diesen Betrag anschließend von der Versicherung refundieren lassen.