Versuchter Mord in Graz: Eigene Mutter mit Küchenmesser verletzt

Ein eskalierter Obsorgestreit endet vor Gericht: In Graz steht eine 27-Jährige wegen versuchten Mordes an ihrer Mutter vor Gericht. Die Großmutter wurde bei einer Messerattacke verletzt, das Kind war in der Wohnung.

Eine 27-Jährige steht im Verdacht ihrer eigene Mutter mit dem Küchenmesser verletzt zu haben. Jetzt muss sie sich vor Gericht verantworten.

Eine 27-Jährige steht im Verdacht ihrer eigene Mutter mit dem Küchenmesser verletzt zu haben. Jetzt muss sie sich vor Gericht verantworten.

Eine 27-jährige Frau muss sich wegen versuchten Mordes verantworten. Laut Anklage soll sie im vergangenen Juli ihre 49-jährige Mutter in der gemeinsamen Wohnung mit einem Küchenmesser attackiert haben. Das sechsjährige Kind der Angeklagten befand sich währenddessen in der Wohnung.

Streit um Obsorge als Auslöser

Die Familie war Ende 2022 aus der Ukraine nach Österreich gekommen. Zwei Jahre später wurde der Mutter die Obsorge für ihre Tochter entzogen. Seither lebte das Mädchen bei der Großmutter. Die Staatsanwaltschaft sieht in diesem Konflikt das Motiv für die Tat, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Die 27-Jährige soll ihrer Mutter die Schuld am Obsorgeentzug gegeben haben. Laut Anklage bedrohte sie die 49-Jährige mit einem rund 20 Zentimeter langen Küchenmesser und zwang sie, auf die Knie zu gehen.

Angriff trotz Hilferufe des Kindes

Das Kind befand sich während des Vorfalls im Nebenzimmer. Laut Ermittlungsakten soll die Angeklagte trotz der Schreie ihrer Tochter weiter auf ihre Mutter eingewirkt haben. Die 49-Jährige erlitt eine Schnittverletzung an der Hand, als sie einen gegen ihren Hals gerichteten Stich abwehrte. In weiterer Folge wurde sie im Bereich des Schulterblatts verletzt. Trotz der Verletzungen gelang es ihr, durch ein Fenster im Erdgeschoß zu flüchten und Hilfe zu rufen.

Tatverdächtige belastet, alternative Darstellung

Als die Polizei eintraf, gab die 27-Jährige zunächst an, ein unbekannter Mann habe ihre Mutter angegriffen und sei geflüchtet. Diese Darstellung ließ sich im Zuge der Ermittlungen nicht bestätigen. Ein psychiatrisches Gutachten bescheinigt der Angeklagten unter anderem eine psychische Verhaltensstörung im Zusammenhang mit Alkoholmissbrauch. Laut Gutachten soll sie auch zum Tatzeitpunkt alkoholisiert gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als versuchten Mord. Neben einer möglichen Freiheitsstrafe steht auch eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher wegen Fremdgefährdung im Raum. Für die Angeklagte gilt die Unschuldsvermutung.