Nach dem Aus des Turners Cafés bekommt der Standort am Grazer Karmeliterplatz eine neue Ausrichtung. Im Sommer eröffnet dort „Soulcoffee“, ein Yoga-Café, das Bewegung und bewussten Kaffeegenuss verbinden will.

Nach mehreren Gastro-Wechseln bekommt der Standort am Karmeliterplatz erneut eine neue Ausrichtung. Wo zuletzt das familienfreundliche Turners Café untergebracht war, entsteht nun ein Konzept, das Ruhe, Bewegung und bewussten Genuss verbinden soll. Der Name: Soulcoffee.

Vom Brunch-Spot zur Atempause

Der Platz hat in den vergangenen Jahren einige Veränderungen erlebt, 5 Minuten hat berichtet. Erst Seasons, dann Turners, beide Konzepte konnten sich langfristig nicht etablieren. Nun setzt die neue Betreiberin Teresa Robinson auf einen anderen Zugang, so aus einem Bericht des Grazer. Ihr Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem der Tag bewusst beginnt. „Eine entspannte Yoga-Einheit am Morgen und danach ohne Stress einen Kaffee genießen“, beschreibt Robinson ihre Idee und Vorstellung für den perfekten Tag.

„Slow Coffee“ als Leitgedanke

Im Mittelpunkt steht das Konzept des „Slow Coffee“. Gemeint ist nicht nur hochwertiger Kaffee, sondern ein bewusster Umgang mit Zeit. Gäste sollen bleiben dürfen, ohne Hektik, ohne Durchlauf-Charakter. Im hinteren Bereich des Lokals wird ein eigener Yoga-Space eingerichtet. Dort sollen regelmäßig Einheiten stattfinden, vom sanften Morgenflow bis zu kleineren Workshops. Die Kombination aus Bewegung und Cafébetrieb soll dem Standort eine neue Identität geben. Robinson bringt internationale Eindrücke mit nach Graz. Auf Reisen habe sie viele Orte kennengelernt, an denen Yoga, Kaffee und Gemeinschaft selbstverständlich ineinandergreifen. Dieses Gefühl möchte sie nun auch in ihre Heimatstadt übertragen. Die Eröffnung des Soulcoffee ist für Juli 2026 geplant. Der Umbau läuft bereits.