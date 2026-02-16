Stadt Graz zahlt 110 Euro Energiekostenzuschuss an 11.000 Haushalte

Die Stadt Graz zahlt 110 Euro Energiekostenzuschuss an rund 11.000 Haushalte mit SozialCard. Zusätzlich kommen ein neuer Sozialtarif und der Energie-Härtefallfonds für Menschen mit geringem Einkommen.

"Deshalb ist es mir wichtig, dass Grazerinnen und Grazer mit geringen Einkommen unbürokratisch Unterstützung erhalten", so Kahr.

"Deshalb ist es mir wichtig, dass Grazerinnen und Grazer mit geringen Einkommen unbürokratisch Unterstützung erhalten", so Kahr.

Hohe Energiepreise belasten viele Haushalte, besonders in der kalten Jahreszeit. Die Stadt Graz reagiert mit einem Energiekostenzuschuss von 110 Euro pro Haushalt. Rund 11.000 Grazer Haushalte sollen jetzt davon profitieren.

Automatische Auszahlung

Anspruchsberechtigte mit einer unbefristeten SozialCard erhalten den Zuschuss automatisch. Eine gesonderte Beantragung ist nicht notwendig. Die betroffenen Haushalte werden in den kommenden Tagen schriftlich informiert. Bürgermeisterin und Sozialstadträtin Elke Kahr hatte die automatische Überweisung bereits 2022 eingeführt. Ziel war es, die Unterstützung unbürokratisch und rasch zugänglich zu machen. „Das Heizen mit Fernwärme, Öl oder Gas bleibt teuer. Deshalb ist es mir wichtig, dass Grazerinnen und Grazer mit geringen Einkommen unbürokratisch Unterstützung erhalten. Ab Juni senken die Energie Graz und die Energie Steiermark die Stromkosten, das ist ein wichtiger Schritt,“ so Kahr.

Landesregelung erschwert Zugang

Der städtische Zuschuss gewinnt zusätzlich an Bedeutung, weil sich die Voraussetzungen für den Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark geändert haben. Manche Personen, die früher anspruchsberechtigt waren, müssen nun einen Antrag stellen oder erhalten die Unterstützung nicht mehr. Wer Wohnunterstützung bezieht, bekommt den Landeszuschuss nicht.

Sozialtarif ab April 2026

Neben dem direkten Zuschuss gibt es weitere Entlastungen: Ab April 2026 können Haushalte mit niedrigen Einkommen bei der Energie Graz einen Sozialtarif beantragen. Dieser sieht einen reduzierten Fixpreis von 6 Cent netto (7,20 Cent brutto) pro Kilowattstunde vor, gültig bis zu einem Jahresverbrauch von 2.900 Kilowattstunden. Zusätzlich steht weiterhin der Energie-Härtefallfonds zur Verfügung. Dieser kann beim Sozialamt beantragt werden. Unterstützt werden Kunden der Energie Graz mit bis zu 400 Euro für Heizkosten (Fernwärme oder Gas) oder 400 Euro für Strom. In besonderen Fällen sind bis zu 800 Euro möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2026 um 09:13 Uhr aktualisiert