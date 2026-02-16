Faschingsdienstag in Graz: Umzug, Party und Öffi-Änderungen

Am Faschingsdienstag verwandelt sich die Grazer Innenstadt wieder in eine große Bühne für Narren und Feierlustige. Bevor die Fastenzeit beginnt, wird beim traditionellen Umzug und in der City noch einmal ausgelassen gefeiert.

Bevor am Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt, wird am Faschingsdienstag, 17. Februar 2026, in Graz noch einmal ausgelassen gefeiert. Der traditionelle Umzug verwandelt die Innenstadt in eine bunte Narrenhochburg, mit Livestream, Musik und Party im Bermudadreieck.

Start bei der Oper

Der Umzug beginnt um 12.15 Uhr bei der Oper und führt über den Opernring durch die Herrengasse bis zum Hauptplatz. Unter dem Motto „Steirerland im Narreng‘wand“ wird das Spektakel ab 13.30 Uhr live in ORF 2 übertragen. Teilnehmen können Gruppen, Einzelpersonen, Wagen sowie Kinder und Schulen. Eine prominente Jury, unter anderem mit Cheyenne Ochsenknecht und Billie Steirisch, kürt die kreativsten Beiträge. Insgesamt werden 5.000 Euro Preisgeld vergeben. Anmeldungen sind kostenlos online möglich oder direkt am Faschingsdienstag zwischen 9 und 11 Uhr beim Anmeldewagen am Burgring. Die Startnummern werden ab 9 Uhr beim Künstlerhaus ausgegeben. Am Hauptplatz wird es gegen 13 Uhr laut: „Die Südsteirer“ sorgen für musikalische Stimmung. Im Joanneumsviertel findet von 10 bis 15 Uhr der beliebte Kinderfasching mit buntem Programm statt.

Öffis am Faschingsdienstag: Das ändert sich

Wegen des Umzugs kommt es zwischen etwa 11.30 und 15.30 Uhr zu umfangreichen Änderungen im Öffi-Verkehr. Die Straßenbahnlinien 3 und 5 fahren zwischen Jakominiplatz und Andritz nicht regulär. Stattdessen übernehmen Ersatzbusse als Linie E 3,5 den Betrieb. In Andritz wird die Endhaltestelle in die Andritzer Reichsstraße (Höhe Hausnummer 40) verlegt. Mehrere Haltestellen, darunter „Keplerbrücke“, „Schlossbergplatz“ oder „Schloßbergbahn“, werden vorübergehend verschoben oder zusammengelegt. Die Linien 1, 4, 6 und 7 werden über den Andreas-Hofer-Platz umgeleitet und tragen während der Sperre die Nummern 11, 14, 16 und 17. Ein zusätzlicher Schienenersatzverkehr zwischen Jakominiplatz und Asperngasse ist nicht nötig. Zwischen etwa 12 und 15.15 Uhr können die Haltestellen „Hauptplatz-Congress“ und „Südtiroler Platz/Kunsthaus“ nicht bedient werden. Ersatz bieten unter anderem „Bad zur Sonne/Stadtbibliothek“ und „Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim“. Auch die Buslinie 30 wird von etwa 9 bis 15 Uhr über die Glacisstraße umgeleitet. Mehrere Haltestellen entfallen, dafür werden „Zinzendorfgasse“ und „Maiffredygasse“ zusätzlich angefahren.