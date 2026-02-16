Zu Fuß oder mit dem Rad: Neues Schulwegprogramm für Kinder in Graz

Der Schulweg soll sicherer, aktiver und klimafreundlicher werden. Mit dem Aktionsprogramm „Schulisches Mobilitätsmanagement“ lädt die Stadt Graz auch 2026 wieder alle Schulen ein, Kinder für selbstständige Mobilität zu begeistern.

Zu Fuß, mit dem Rad oder mit Bus und Bim statt mit dem „Elterntaxi“: Das Schulische Mobilitätsmanagement geht in die nächste Runde. Seit 15 Jahren setzt die Stadt Graz auf aktive und klimafreundliche Schulwege. Auch im Schuljahr 2025/26 sind wieder alle Grazer Schulen eingeladen, beim Aktionsprogramm mitzumachen.

32.000 Kinder bereits dabei

Seit 2011 haben über 32.000 Schüler an Mobilitätsaktionen teilgenommen. Ziel ist es, Bewegung selbstverständlich in den Schulalltag zu integrieren und gleichzeitig den Verkehr rund um die Schulen zu entlasten. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont: „Wer schon als Kind erlebt, wie gut sich der Weg zur Schule zu Fuß oder mit dem Rad anfühlt, nimmt diese Erfahrung oft fürs ganze Leben mit. Sichere Rahmenbedingungen stärken die Selbstständigkeit der Kinder und reduzieren den Verkehr in der Stadt.“

33 Aktionen zur Auswahl

Grundlage für die Teilnahme ist ein Leitfaden mit 33 verschiedenen Aktionen von 11 Anbietern. Das Spektrum reicht von Radfahrtrainings über Workshops zum öffentlichen Verkehr bis zu praxisnahen Sicherheitseinheiten. Schulen wählen aus mindestens zwei Kategorien aus. Über ein Punktesystem müssen zwischen 15 und 18 Punkte erreicht werden. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Mobilitätserhebung vor Antragstellung. Ein Ansuchen kann pro Schule durch die Direktion bis spätestens 16. März 2026 bei der Abteilung für Verkehrsplanung eingebracht werden. Die Umsetzung der gewählten Aktionen ist von April bis Ende November 2026 möglich.