HSG Holding Graz fiebert dem ÖHB Cup Achtelfinale entgegen

Am Mittwoch empfängt die HSG Holding Graz im Achtelfinale des ÖHB Cups Sparkasse Schwaz Handball Tirol. Mit den Tirolern empfängt man den amtierenden Cupsieger im Raiffeisen Sportpark Graz. Nach dem 32:32-Remis am vergangenen Freitag, bei dem man erst in letzter Sekunde den Ausgleich durch Linz hinnehmen musste, richtete die HSG den Fokus rasch nach vorne. Über weite Strecken zeigte das Team eine starke Leistung, musste sich am Ende jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben.

„Wollen mit einem Sieg den Einzug ins Viertelfinale fixieren“

„Wir haben über das gesamte Spiel hinweg eine gute Leistung gezeigt, am Ende ging die Partie leider eine Sekunde zu lange. Nach dem Schlusspfiff haben wir das Spiel schnell abgehakt und unseren Fokus sofort auf die englische Woche gelegt. Wir nehmen viel Positives mit und wollen mit derselben Intensität auftreten“, betont HSG-Spieler Paul Offner. Mit den Tirolern gastiert der amtierende Cupsieger in Graz, der sich zuletzt auch in der Liga in starker Form präsentierte. Am vergangenen Spieltag feierte Schwaz einen 28:26-Heimsieg gegen die HSG Xentis Lipizzanerheimat. HSG-Trainer Spyros Balomenos blickt kämpferisch auf das Achtelfinale: „Wir freuen uns auf das Heimspiel am Mittwoch und wollen mit einem Sieg den Einzug ins Viertelfinale fixieren. Wir erwarten ein enges Spiel, in dem Nuancen den Unterschied ausmachen werden.“ Anpfiff ist um 19 Uhr.