Kerzenlicht statt Fast-Food: In der McDonald’s Filiale Graz-St. Peter wurde der Valentinstag heuer zu einem besonderen Erlebnis. Nur vier Paare durften bei einem eigens inszenierten Dinner Platz nehmen.

Zum Valentinstag am vergangenen Samstag lud McDonald’s Graz zu einem außergewöhnlichen Abend ein: Mit einem exklusiven Dinner-Erlebnis, limitiert auf nur vier Paare, verwandelte sich die Filiale St. Peter für einen Abend in eine echte Valentinstags-Location. In romantischem Ambiente erwartete die Gäste ein eigens zusammengestelltes 3-Gänge-Menü, das in entspannter Atmosphäre serviert wurde. Ein Sektempfang zu Beginn sowie ein Goodie Bag zum Abschied rundeten den Abend ab und machten das Erlebnis so zu einem bewusst entschleunigten Erlebnis. Die Plätze waren streng limitiert und innerhalb kürzester Zeit vorab ausgebucht.

McDonald’s St. Peter lud zum Valentinstags-Special

Mit der Neueröffnung des Standorts St. Peter sowie weiteren umfangreichen Investitionen in bestehende Filialen setzt McDonald’s in Graz und Umgebung auf neue Formen der Begegnung. Neben technischen und räumlichen Neuerungen rückt dabei zunehmend auch das Erlebnis für die Gäste in den Mittelpunkt. „Gerade mit diesem exklusiven Valentinstags-Dinner setzt die DBO Gastronomie GmbH als Franchisenehmer gezielt ein Zeichen für die lokale Community. Das bewusst limitierte Format schafft Nähe und Individualität und richtet sich gezielt an Menschen aus der Region. Für einen Abend öffnete sich der Standort über den gewohnten Betrieb hinaus und wurde zu einem Ort der Begegnung, der zeigt, wie vielfältig moderne Gastronomie heute gedacht werden kann“, beschreibt der Betrieb in einer Aussendung.

Über DBO Gastronomie GmbH

Die DBO Gastronomie GmbH von Franchisenehmer Daniel Boaje betreibt elf McDonald’s Restaurants in der Steiermark und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Seit 1995 Teil des McDonald’s Systems, führt Boaje seit 2021 die Grazer Standorte unter der DBO Gastronomie GmbH.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2026 um 15:54 Uhr aktualisiert