Schwerkranke Katze einfach abgegeben: „Interessiert mich nicht mehr“

Für die Katze „Princess“ änderte sich ihr Leben plötzlich dramatisch: Nach Jahren in einem Haushalt wurde sie in der Arche Noah abgegeben, weil sie krank wurde.

„Princess“ war ursprünglich von einem Züchter gekauft und in einen Haushalt mit einer bereits vorhandenen Katze gebracht worden. Da sich die beiden Tiere nicht verstanden, wurde damals der ältere Kater abgegeben, während Princess blieb. Sechs Jahre später begann die Katze plötzlich, in der Wohnung zu markieren. Im Tierheim stellte sich nach tierärztlicher Untersuchung heraus, dass die Katze unter schmerzhaften Blasensteinen litt und dringend operiert werden musste.

Kranke Katze im Tierheim abgegeben: „Das Ganze interessiert mich nicht mehr“

Obwohl eine Operation geplant war und das Tierheim laut eigenen Angaben dazu riet, die Entscheidung abzuwarten, wurde Princess schließlich abgegeben. „Wir wiesen am Telefon darauf hin, dass das Markieren sehr wahrscheinlich mit den Schmerzen zusammenhängt und baten darum, eine Entscheidung erst nach der Operation zu treffen. Doch man wollte nicht hören. Eine OP wurde zwar noch angesetzt – doch kurz darauf hieß es: Das Ganze interessiert mich nicht mehr“, berichten die Tierschützer betroffen. Die Übergabe selbst sei sehr kühl und distanziert verlaufen. „Unser Eindruck blieb: Ein Problem weniger.“

Gesundheitszustand war „bereits kritisch“

Nach der Aufnahme wurde die Katze umgehend operiert. Der Gesundheitszustand sei bereits kritisch gewesen, die Operation jedoch erfolgreich verlaufen. Princess befindet sich derzeit auf dem Weg der Besserung und wird im Tierheim betreut. Sobald sie sich vollständig erholt hat, soll für Princess ein neues Zuhause gefunden werden. „Was bleibt, ist dennoch der bittere Beigeschmack. Denn ein Tier ist kein Gegenstand. Nicht ersetzbar. Und auch dann ein Familienmitglied, wenn es krank wird oder unbequem ist. Verantwortung endet nicht, wenn es schwierig wird“, stellen die Tierschützer klar. Wer das Tierheim finanziell unterstützen möchte, kann das durch eine Spendenaktion tun.