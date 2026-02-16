Messer-Attacke auf eigene Mutter: 12 Jahre Haft für 27-Jährige

Eine 27-jährige Frau ist am Montag in Graz wegen Mordversuchs an ihrer Mutter zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Die Angeklagte hatte ihre Mutter in deren Wohnung mit einem Messer bedroht und verletzt.

In Graz ist am Montag eine 27-jährige Frau wegen Mordversuchs an ihrer Mutter verurteilt worden. Die Angeklagte hatte ihre 49-jährige Mutter in deren Wohnung mit einem Küchenmesser attackiert. Die Mutter erlitt dabei Schnittverletzungen und konnte durch ein Fenster fliehen.

Angeklagte filmte die Tat selbst

Die 27-Jährige habe Alkohol- und Drogenprobleme gehabt, außerdem sei ihr zuvor ihre kleine Tochter abgenommen worden. Vor Gericht bestritt die Frau den Mordversuch und erklärte, sie habe nur ein Video drehen wollen, um anderen ihre „Gefährlichkeit“ zu zeigen. Auf dem Video ist laut Medienberichten zu sehen, wie die Mutter bei der Messer-Attacke vor ihrer Tochter am Boden kniet und sie anfleht, aufzuhören.

Mordversuch: 27-Jährige zu 12 Jahren Haft verurteilt

Gutachten bestätigten jedoch eine Persönlichkeitsstörung sowie ein Abhängigkeitssyndrom – zum Tatzeitpunkt sollen sich Alkohol, Kokain und Marihuana in ihrem Blut befunden haben. Die Geschworenen befanden die Angeklagte für schuldig. Sie wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt und soll zusätzlich in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.