Skip to content
Region auswählen:
/ ©Feuerwehr Gratkorn
Bild auf 5min.at zeigt einem Einsatz bei einem Verkehrsunfall.
Am Montag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A9 auf Höhe Gratkorn.
Graz-Umgebung
17/02/2026
Hubschrauber-Einsatz

36-Jähriger schwer verletzt: Heftiger Unfall auf A9

Aus bislang unbekannter Ursache kam der Lenker eines Sattelkraftfahrzeuges Montagmorgen, 16. Februar 2026, in Gratkorn (Bezirk Graz-Umgebung) auf der A9 von der Fahrbahn ab. Er erlitt schwere Verletzungen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Gegen 8.30 Uhr war der 36-jährige Bosnier mit einem leeren Sattelkraftfahrzeug auf der A9 in Richtung Norden unterwegs. „Aus bislang unbekannter Ursache dürfte er rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitschiene geprallt sein. In weiterer Folge dürfte er das Fahrzeug nach links über die anderen Fahrstreifen gelenkt und gegen die Betonmittelleitwand geprallt sein. Der Lenker dürfte ersten Erhebungen zufolge nicht angegurtet gewesen sein. Er wurde bei dem Unfall aus dem Führerhaus geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen“, berichtet die Polizei. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH Graz geflogen.

Bild auf 5min.at zeigt einem Einsatz bei einem Verkehrsunfall.
©Feuerwehr Gratkorn
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2026 um 07:59 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: