36-Jähriger schwer verletzt: Heftiger Unfall auf A9

Aus bislang unbekannter Ursache kam der Lenker eines Sattelkraftfahrzeuges Montagmorgen, 16. Februar 2026, in Gratkorn (Bezirk Graz-Umgebung) auf der A9 von der Fahrbahn ab. Er erlitt schwere Verletzungen.

Am Montag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A9 auf Höhe Gratkorn.

Am Montag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A9 auf Höhe Gratkorn.

Gegen 8.30 Uhr war der 36-jährige Bosnier mit einem leeren Sattelkraftfahrzeug auf der A9 in Richtung Norden unterwegs. „Aus bislang unbekannter Ursache dürfte er rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitschiene geprallt sein. In weiterer Folge dürfte er das Fahrzeug nach links über die anderen Fahrstreifen gelenkt und gegen die Betonmittelleitwand geprallt sein. Der Lenker dürfte ersten Erhebungen zufolge nicht angegurtet gewesen sein. Er wurde bei dem Unfall aus dem Führerhaus geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen“, berichtet die Polizei. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH Graz geflogen.

©Feuerwehr Gratkorn

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2026 um 07:59 Uhr aktualisiert