86 Jobs betroffen: Grazer MedTech-Unternehmen kämpft ums Überleben

Die MEON Medical Solutions GmbH & Co KG hat am Dienstag einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz eingebracht.

Der Österreichische Verband Creditreform, der KSV1870 sowie der Alpenländische Kreditorenverband informieren über die Insolvenz der MEON Medical Solutions GmbH & Co KG. Das Unternehmen mit Sitz in Graz handelt sich um ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, welches ein Gerät, mit dem Immunoassay-Tests, klinische Chemie-Tests und Elektrolyt-Tests kompakt in einem durchgeführt werden können, entwickelt. Laut Eigenantrag nahm die Entwicklung des Produkts bis zum Markteintritt deutlich länger in Anspruch als ursprünglich geplant. Neben einer Bankfinanzierung und Förderungen, wurden erhebliche Mittel von Gesellschafterseite investiert, um die bisherige Forschungs- und Entwicklungsphase zu finanzieren. Da aber noch zeit- und kostenintensive Schritte notwendig sind und bis zum Break-Even ein Vertriebsnetz aufgebaut werden muss, soll ein Investor in das Unternehmen einsteigen.

86 Dienstnehmer betroffen

Das Unternehmen beschäftigt derzeit 86 Dienstnehmer. Es besteht kein Betriebsrat. Insgesamt stehen Aktiva in der Höhe von rund 1,13 Mio. Euro Passiva in der Höhe von rund 19,92 Mio. Euro gegenüber. Von der Insolvenz sind rund 65 Gläubiger betroffen.

Das Unternehmen bietet den Gläubigern eine 20-%ige Sanierungsplanquote zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme an. Die Sanierung des Unternehmens soll, wie bereits erwähnt durch den Einstieg eines Investor erfolgen. Gespräche diesbezüglich wurden bereits vor Antragstellung geführt. Die notwendigen Mittel zur Fortführung des Unternehmens sollen durch dritter Seite zur Verfügung gestellt werden.

