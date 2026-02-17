Mopedlenker (15) bei Unfall in Graz schwer verletzt

Gegen 16.50 Uhr wollte eine 58-jährige Autofahrerin aus Graz auf der Wiener Straße 212 in eine Hofeinfahrt einbiegen. Dazu hielt sie ihr Fahrzeug bei einer Bushaltestelle an, um die in nördliche Richtung fahrenden Fahrzeuge vorbeifahren zu lassen. Danach fuhr sie weiter, scherte nach links aus, um leichter in die Einfahrt einbiegen zu können. „Ein nachkommender 15-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung war der Annahme, dass sie ihre Fahrt in nördliche Richtung fortsetzen wollte und kollidierte in der Folge mit dem Pkw der 58-Jährigen. Der Mopedlenker kam zu Sturz und wurde schwer verletzt“, berichtet die Polizei. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert.