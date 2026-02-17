Grüne Graz vor Umbruch: Drei weitere Gemeinderäte treten jetzt ab

Bei den Grünen in Graz kommt es vor der Gemeinderatswahl 2026 zu einem personellen Umbruch. Neben Klubchef Karl Dreisiebner treten auch Manuela Wutte, Christian Kozina-Voit und Hannah Vogel nicht mehr an.

Zehn Tage vor der entscheidenden Mitgliederversammlung steht fest: Der grüne Gemeinderatsklub in Graz wird sich deutlich verändern. Nicht nur Klubchef Karl Dreisiebner zieht sich nach der Wahl 2026 aus der Politik zurück, 5 Minuten hat berichtet. Auch drei weitere Mandatare nehmen ihren Hut. Damit scheiden vier von neun Mitgliedern des Klubs aus. Die Gemeinderatswahl wird im Juni oder Herbst 2026 stattfinden. Am 28. Februar küren die Grünen ihre neue Liste.

Manuela Wutte: Adieu nach fast zehn Jahren

Manuela Wutte kam 2017 in den Grazer Gemeinderat. Sie war viele Jahre stellvertretende Klubchefin und prägte die Arbeit der Grünen in der Stadtpolitik maßgeblich mit. Dennoch fasste sie den Entschluss, dass es an der Zeit wäre nach zehn Jahren einen Schlussstrich unter die Parteipolitik zu setzen. Besonders stolz sei sie auf die Zusammenarbeit in der aktuellen Koalition: „Uns ist gelungen, was wir 2021 versprochen haben: mehr Miteinander,“ so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. In ihre Amtszeit fiel auch eine persönliche Veränderung. Wutte wurde in dieser Periode zum dritten Mal Mutter. Gemeinsam mit ÖVP-Gemeinderätinnen Anna Hopper und Marion Kreiner setzte sie eine Karenzregelung für Mandatare durch. Im September 2024 wurde diese vom Landtag beschlossen.

Kozina-Voit zieht Bilanz zu Klima und Mobilität

Auch Verkehrssprecher Christian Kozina-Voit wird nach der Wahl nicht mehr kandidieren. Er war fünf Jahre im Gemeinderat tätig. Vor allem im Bereich Verkehr und Klimaschutz hätten die Grünen in dieser Periode deutliche Schwerpunkte gesetzt. Einen vergleichsweise kurzen politischen Weg legte Hannah Vogel zurück. Sie kam als Karenzvertretung für Manuela Wutte in den Gemeinderat. Nach dem vorzeitigen Abgang von David Ram behielt sie ihr Mandat. Nach der Wahl 2026 wird sie jedoch nicht mehr Teil des Gemeinderats sein.

Neue Liste am 28. Februar

Grünen-Frontfrau Judith Schwentner, die bereits als Spitzenkandidatin bestätigt wurde, bedankt sich bei den scheidenden Mandataren. Am 28. Februar entscheidet die Mitgliederversammlung über die neue Liste. Gewählt werden die Plätze zwei bis zwölf und damit die künftige politische Handschrift der Grünen in Graz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2026 um 10:30 Uhr aktualisiert