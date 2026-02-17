Hilmteich-Baustelle: NEOS kritisieren Holding wegen „irreführender“ Info

Rund um die Hilmteich-Baustelle in Graz gibt es neue Kritik. NEOS-Fraktionschef Philipp Pointner wirft der Holding Graz irreführende Informationen zur Dauer der Einschränkungen vor. Statt Sommer 2026 sollen diese bis 2028 dauern.

Für NEOS-Fraktionsvorsitzenden Philipp Pointner ist das nicht akzeptabel. Einmal mehr meldet er sich bezüglich der Baustelle am Hilmteich zu Wort.

Die Baustelle rund um den Hilmteich sorgt erneut für politischen Wirbel. Im Fokus steht diesmal die Fahrgastinformation zur verlegten Haltestelle. Dort wird ein Ende der Einschränkungen für Sommer 2026 angekündigt. Für NEOS-Fraktionsvorsitzenden Philipp Pointner ist das nicht akzeptabel. „Die Holding muss ihre irreführende Information zur Baustellendauer am Hilmteich sofort entfernen und die ganze unbequeme Wahrheit sagen: Die Einschränkungen dauern tatsächlich bis 2028“, sagt er deutlich. Viele Fahrgäste würden glauben, dass sich die Situation bald entspanne. „Tatsächlich dauern Baustelle und Einschränkungen aber bis 2028 an. Das hat mit transparenter Information nichts mehr zu tun.“

„Phase 1“ nur im Kleingedruckten

Laut Pointner bezieht sich die Angabe „Sommer 2026“ lediglich auf die erste Bauphase, ein Zusatz, der nur klein in Klammer angeführt sei. Er spricht von einem „Taschenspielertrick“, der einer Stadt wie Graz nicht würdig sei. „Statt Probleme schönzufärben, muss man ehrlich sagen, wie lange die Einschränkungen dauern. Alles andere sorgt nur für zusätzlichen Frust.“ Besonders betroffen seien Pendler entlang der Linie 1. „Seit Monaten kämpfen sie mit Staus, Ersatzverkehr und schwierigen Umstiegen. Wer täglich Zeit verliert, hat Anspruch auf klare und ehrliche Kommunikation und nicht auf das Kleinreden der tatsächlichen Baustellendauer.“

Politischer Nachhall nach „Bim-Affäre“

Die neuerliche Kritik kommt wenige Wochen nach einem Zwischenfall an derselben Baustelle, der für breite mediale Aufmerksamkeit sorgte. Damals stellte sich Pointner laut eigenen Angaben vor eine Straßenbahn, um den Fahrer aufzufordern, die Türen nochmals zu öffnen, damit verspätete Fahrgäste einsteigen können. Berichte über ein lautstarkes Einschreiten sorgten für Diskussionen. Später kam es zu einer persönlichen Aussprache mit dem betroffenen Fahrer. „Ich habe mich beim Fahrer entschuldigt. Es war ein sehr nettes Gespräch, wir sind wieder von Grund auf fein miteinander“, sagte Pointner danach. Auch schriftlich habe er sich entschuldigt. Für die Holding Graz galt die Angelegenheit damit als erledigt.

Forderung an Stadtsenat

Nun richtet Pointner den Blick nach vorne und an die Stadtpolitik. „Es braucht ein Machtwort. Künftig muss klar, ehrlich und auf Augenhöhe mit den Fahrgästen kommuniziert werden“, so der pinke Gemeinderat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2026 um 11:45 Uhr aktualisiert