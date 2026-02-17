„Nach reiflicher Überlegung“: Bekannter Italiener in Graz schließt

Das bekannte italienische Restaurant Casa Costiera in der Grazer Schmiedgasse schließt nach einer fast achtjährigen Ära in der Innenstadt im März seine Pforten. Dies geben die Betreiber bekannt.

„Nach reiflicher Überlegung möchten wir euch mitteilen, dass wir unser Restaurant Casa Costiera Graz mit 9. März 2026 schließen werden“, heißt es in einem Posting des Lokals. Weiters heißt es darin: „Seit unserer Eröffnung im Dezember 2018 durften wir unzählige wunderbare Momente mit euch erleben – gemeinsame Abende, Feiern, Genuss und viele persönliche Begegnungen. Ihr habt unser Restaurant mit Leben, Wärme und besonderer Atmosphäre erfüllt.“

Casa Costiera sagt „Danke“

Das Team will sich bei all seinen Gästen „von Herzen bedanken“. „Für eure Treue, eure Besuche, eure Weiterempfehlungen und all die schönen Gespräche“, wird weiters ausgeführt. Das Lokal hat noch bis einschließlich 8. März geöffnet. „Wir freuen uns außerdem, euch in Zukunft mit offenen Armen in unseren Betrieben in Salzburg und Caorle willkommen zu heißen!“, heißt es abschließend in dem Posting.