Schließung in Graz: Dieses Geschäft verabschiedet sich für immer

In der Grazer City gibt es erneut Bewegung: Während neue Geschäfte eröffnen, schließt das Schmuckgeschäft Il Bijoux in der Sporgasse mit Ende Mai. Grund ist die Pensionierung der Geschäftsführerin. Ein Abverkauf läuft bereits.

In der Grazer Innenstadt herrscht derzeit reges Treiben. Neue Lokale kündigen sich an, Umbauten laufen, Konzepte werden verändert. Vor allem in der Gastroszene stehen einige Neueröffnungen bevor. Doch während an manchen Ecken neu gestartet wird, heißt es anderswo Abschied nehmen. In der Grazer Sporgasse 26 schließt mit Ende Mai das Silber und Modeschmuckgeschäft Il Bijoux seine Türen. Der Grund ist ein persönlicher: Die Geschäftsführerin geht in Pension.

Schmuck-Hotspot sagt Servus

Über Jahre hinweg war Il Bijoux für viele Grazer, ebenso wie für Touristen, eine fixe Adresse für besonderen Schmuck. Das Geschäft galt als Geheimtipp in der Altstadt. Zwischen Silberketten, Ohrringen und ausgefallenem Modeschmuck wurde gestöbert, probiert und beraten. Gerade die persönliche Atmosphäre machte den Charme des Geschäfts aus. Bis zur endgültigen Schließung läuft nun ein Abverkauf. Kunden haben noch bis Ende Mai die Möglichkeit, Schmuckstücke vergünstigt zu erwerben.