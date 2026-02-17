Stille Tragödie in steirischem Bauernhaus: 12 Tiere gerettet

Zu­gezogene Vorhänge, ein abgelegenes, äußerlich stark heruntergekommenes Bauernhaus – mehr war von außen kaum zu sehen. Doch was die Mitarbeiter der Arche Noah beim Betreten erwartete, war erschütternd. Müll, Chaos und Unordnung prägten das Bild. Tierischer Kot lag am Boden, menschliche Ausscheidungen befanden sich in Kübeln. Es gab kein WC, lediglich fließendes Wasser in der Küche. Dazu kam Ungeziefer. Schnell wurde für das Team der Arche Noah klar: Hier brauchten nicht nur Tiere Hilfe.

Wenn Fürsorge zur Überforderung wird

Hinter dem Einsatz steht die Geschichte eines älteren Ehepaares. Die Frau ist vor kurzem verstorben, der Mann musste ins Krankenhaus. Ein Verwandter brachte nachweislich Futter und versuchte zu helfen. Doch manchmal reicht selbst das nicht aus. Nicht Gleichgültigkeit führte zu dieser Situation, sondern Alter, Krankheit, Überforderung und Vereinsamung. Wenn Kräfte schwinden und Hilfe nicht rechtzeitig ankommt, kann ein Alltag langsam entgleiten. Von außen bleibt vieles verborgen. Geschlossene Vorhänge, eine Fassade und dahinter Zustände, die weder Menschen noch Tieren würdig sind.

Hündin Lisa und elf scheue Katzen

Der Hund, eine rund sieben Jahre alte Hündin namens Lisa, konnte rasch gesichert werden. Sie zeigte sich unsicher, aber nicht aggressiv. Ihr Ernährungszustand ist gut. Dennoch trägt sie deutliche Spuren der vergangenen Monate: starker Flohbefall, ungepflegtes Fell, Liegeschwielen, Haarausfall sowie kahle, schuppige Stellen. Hinweise auf Hauterkrankungen werden nun veterinärmedizinisch abgeklärt und behandelt. Die elf Katzen konnten nicht sofort eingefangen werden. Sie waren sehr scheu und mussten in den folgenden Tagen mit Katzenfallen gesichert werden. Auch bei ihnen ist der Ernährungszustand überwiegend in Ordnung. Allerdings zeigten sich Flohbefall, Verletzungen, teils Schnupfen, Augenentzündungen und deutliche Stresssymptome.

©Arche Noah | Elf Katzen lebten unter schwierigen Bedingungen. Sie werden jetzt in Graz Schritt für Schritt stabilisiert.

Kein Einzelfall

Für die Tierschützer ist dieser Einsatz kein Einzelfall. Immer wieder geraten Tiere in Not, weil Menschen in Not geraten. Wenn alte Menschen vereinsamen oder Krankheit und Trauer den Alltag bestimmen, kippt das Leben manchmal still und schleichend. „Wichtig ist uns: In diesem Fall geht es nicht darum, die Tierhalter anzuklagen. Es geht darum zu zeigen, wie schnell Fürsorge zur unüberwindbaren Herausforderung werden kann, wenn jemand alleine ist, alt und krank – und wenn Hilfe zu spät kommt oder nicht erreichbar ist. Tierschutz bedeutet auch hinzuschauen, bevor es eskaliert: mit offenen Augen in der Nachbarschaft, mit sozialer Unterstützung, mit niederschwelligen Hilfsangeboten“, so die Tierschützer der Arche Noah.

Jetzt in Sicherheit

Derzeit werden Lisa und die elf Katzen im Tierheim Arche Noah in Graz medizinisch versorgt, behandelt und stabilisiert. Schritt für Schritt sollen sie auf ein neues Leben vorbereitet werden. „Die Tiere sind nun im Tierheim Arche Noah in Graz in Sicherheit und werden medizinisch versorgt, behandelt, stabilisiert und – sobald es möglich ist – auf ein Leben vorbereitet, das diesen Namen verdient. Wir hoffen, dass Hund und Katzen nach der Genesung ihre zweite Chance bekommen: ein ruhiges, sauberes Zuhause, verlässliche Versorgung und Menschen, die sie nicht mehr alleine lassen“, so die Tierschützer abschließend.

©Arche Noah Die Arche Noah in Graz nahm Hund und elf Katzen auf, dort bekommen sie nun die Pflege und Ruhe, die sie dringend brauchen.