Erstes Schoko-Cafe Österreichs eröffnet in Graz

Süße Premiere in Graz: Seit Dientag, dem 17. Februar, gibt es im MURPARK das erste „Tante Frida“ Schoko-Café in ganz Österreich.

Mit „Tante Frida“ ist am 17. Februar ein neuer Gastronomie-Partner im MURPARK eingezogen und das mit einer Besonderheit: Es ist das erste Schoko-Café der Marke in ganz Österreich. Damit bringt das Unternehmen feinste Schokoladenkunst aus Slowenien direkt nach Graz. Für Besucher bedeutet das vor allem eines: eine neue Adresse für süße Genussmomente.

©MURPARK Mit „Tante Frida“ eröffnet im MURPARK das erste Schoko-Café Österreichs – mit preisgekrönter Schokolade und Frühstücksangebot.

Vielfalt aus Schokolade

Täglich erwartet dich eine große Auswahl an frisch zubereiteten Desserts, Torten und hausgemachten Kuchen. Auch hausgemachtes Eis und vielfältige Schokoladenspezialitäten stehen auf der Karte. Verarbeitet werden ausschließlich frische, „100 % natürliche Zutaten“ sowie beste Gourmet-Schokolade aus nachhaltiger Kakao-Produktion. Nicht nur Naschkatzen kommen auf ihre Kosten. Tante Frida bietet auch ein vielfältiges Frühstücksangebot an.

International ausgezeichnet

Dass die Schokoladenkreationen überzeugen, zeigt auch der Blick auf internationale Auszeichnungen. Tante Frida wurde mit dem „Academy of Chocolate Award“ sowie dem „Great Taste Award“ geehrt. Besonders die Pralinen-Törtchen und Schoko-Früchte konnten sich im Wettbewerb mit über 1.200 Herstellern weltweit durchsetzen.