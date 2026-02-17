Start für Mega-Sanierung auf der A9 bei Graz

Zwischen Webling und Schwarzlsee wird das meistbefahrene Stück der Pyhrnautobahn saniert. Bis zu 80.000 Fahrzeuge sind hier täglich unterwegs. Trotz Bauarbeiten bleiben alle Fahrstreifen offen; allerdings gilt bald Tempo 60.

Wer regelmäßig auf der A9 unterwegs ist, kennt diesen Abschnitt nur zu gut: Zwischen Weblinger Kreis und Schwarzlsee rollt der Verkehr nahezu pausenlos. Bis zu 80.000 Fahrzeuge werden hier pro Tag gezählt. Das Teilstück ist mehr als 50 Jahre alt, die Verkehrsfreigabe erfolgte 1973. Nun wird die Strecke auf sechs Kilometern Länge generalsaniert. Die besondere Herausforderung: Trotz der Bauarbeiten soll der Verkehr wie im „Normalzustand“ weiterfließen. Das bedeutet, dass alle Fahrstreifen pro Richtung offenbleiben.

Abriss des Mittelstreifens

Ab Mitte Februar starten erste kleinere Baumaßnahmen. Richtig sichtbar wird das Projekt jedoch ab Ende Februar, teilt die ASFINAG mit. Dann wird der Mittelstreifen samt Betonleitwänden und Beleuchtung abgerissen. In dieser Phase, die bis April dauert, wird der Verkehr nach außen verlegt. So bleiben dennoch jeweils drei Fahrstreifen pro Richtung befahrbar. Aus Sicherheitsgründen gilt in diesem Bereich ein Tempolimit von 60 km/h. Kontrolliert wird die Einhaltung mittels Section Control.

Neue Fahrbahn und mehr Lärmschutz

Bis Ende November wird die Richtungsfahrbahn Spielfeld beziehungsweise Süden umfassend erneuert. Die alte Betondecke wird entfernt und durch lärmmindernden Asphalt ersetzt – auf mehr als 150.000 Quadratmetern. Dabei wird auch der jahrzehntealte Unterbau neu gemacht. Entlang der Strecke werden alle zwölf Brücken saniert, bei zwei davon werden die Tragwerke neu errichtet. Zusätzlich wird der Lärmschutz komplett erneuert, teilweise erhöht und bestehende Lücken werden geschlossen. Die Fläche verdoppelt sich von derzeit 14.400 auf künftig mehr als 28.000 Quadratmeter. Für Anrainerinnen und Anrainer bedeutet das künftig deutlich besseren Schutz.

Technik neu, Rastplatz wird aufgewertet

Auch bei der Infrastruktur wird aufgerüstet. Zwei neue Gewässerschutzanlagen reinigen künftig die Oberflächenwässer. Sämtliche elektrotechnischen Anlagen wie Videokameras und Verkehrsbeeinflussungsanlagen werden ausgetauscht. Die bestehende Beleuchtung in der Mitte wird entfernt und künftig am Fahrbahnrand aufgestellt. Der Rastplatz Feldkirchen in Fahrtrichtung Norden wird ebenfalls saniert. Er bekommt eine WC-Anlage und einen Trinkwasserbrunnen.

Bau läuft über zwei Jahre

Insgesamt investiert man rund 65 Millionen Euro in das Projekt. Heuer wird die Richtungsfahrbahn Spielfeld erneuert, 2027 folgt die gegenüberliegende Seite. Während der gesamten Bauzeit bleiben zwischen Webling und Knoten Graz-West jeweils drei Fahrstreifen pro Richtung erhalten, zwischen Knoten und Schwarzlsee jeweils zwei. Auch die Anschlussstelle Seiersberg sowie die Abfahrten von und nach Klagenfurt und Wien bleiben durchgehend befahrbar.