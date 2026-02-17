Sturm Graz II: Fünf Abgänge und neue Gesichter im Kader

Beim SK Sturm Graz II gibt es in der Wintertransferperiode 2025/26 mehrere Abgänge. Fünf Spieler verlassen die zweite Mannschaft leihweise, um bei anderen Vereinen Spielpraxis zu sammeln. Gleichzeitig rücken Talente nach.

Gleich fünf Spieler verlassen Sturm Graz II in diesem Winter leihweise. David Burger wechselt in die Regionalliga Mitte nach Kalsdorf. Auch Oliver Weitzendorfer, Tim Ulreich und Luis Reicher werden im Frühjahr nicht mehr im schwarz-weißen Dress auflaufen. Das Trio sammelt beim Regionalligisten SC Weiz Spielminuten. Ebenso gibt es bei Nico Forobosko eine Veränderung. Seine Leihe zur SV Ried wurde aufgelöst. Im Frühjahr ist er nun an den SV Lafnitz verliehen.

„Kader sehr dynamisch“

Warum es zu den vielen Bewegungen kommt, erklärt Trainer Christoph Wurm so: „Bei einer zweiten Mannschaft ist es üblich, dass der Kader sehr dynamisch ist. Deshalb gibt es auch immer wieder Veränderungen im Winter. Einige Spieler brauchen aufgrund von mangelnden Einsatzzeiten bzw. Perspektiven eine Veränderung und insofern haben wir einige Akteure verliehen, um ihnen Spielzeiten zu geben. Wir wünschen ihnen alles Gute und werden sie in den kommenden Monaten genau verfolgen.“

Neue Gesichter im Kader

Während einige gehen, stoßen andere neu dazu. Tim Huber und Janne Gratzei wurden aus der Akademie hochgezogen und verstärken künftig Sturm II. Zusätzlich wurde Innenverteidiger Bastian Maierhofer von Traiskirchen verpflichtet. Fix in den Kader der Kampfmannschaft I integriert wurde zudem Luca Weinhandl.