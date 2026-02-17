Grazer Keramikladen „fabeltisch“ schließt – Verkauf geht online weiter

Nach sechs Jahren ist Schluss: Der Grazer Keramikladen „fabeltisch“ schließt mit 21. Februar 2026. Im Geschäft läuft jetzt ein Abverkauf, danach wandert die restliche Ware in den Onlineshop.

Wer durch die Grazer Innenstadt spaziert, bleibt derzeit unweigerlich vor einem Schaufenster stehen: „WIR SCHLIESSEN. ABVERKAUF: 23.1. – 21.2.“ steht dort in großen, bunten Buchstaben. Der Keramikladen „fabeltisch“ beendet seine Zeit in der Stadt und das nach sechs Jahren.

©5 Minuten Im Schaufenster von „fabeltisch“ kündigt ein großes Schild den Abverkauf von 23. Jänner bis 21. Februar an.

„Die Würfel sind gefallen“

Auf Facebook macht das Team die Entscheidung öffentlich. Dort heißt es: „Die Würfel sind gefallen – wir schließen unseren Laden mit 21. Februar 2026. Nach sechs fabelhaften Jahren, in denen sogar vier kleine Füße und ein Hund ihren Platz unter unserem Tisch gefunden haben, ist es nun an der Zeit, dieses Kapitel abzuschließen.“ Mit diesen Worten verabschiedet sich der Laden von seinem Standort.

Keramik bleibt online erhältlich

Ganz verschwindet „fabeltisch“ allerdings nicht. „Die verbleibende Keramik wird anschließend in unserem Onlineshop auf fabeltisch.com verfügbar sein. PS: Am Ende schwimmt der Fisch!“, heißt es in dem Posting abschließend. Das bedeutet: Nach dem 21. Februar bleiben die Türen in Graz geschlossen – online geht es für „fabeltisch“ weiter.