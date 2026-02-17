Bildergalerie: Der Grazer Fasching 2026 in Bildern

Am Faschingsdienstag wurde die Grazer Innenstadt zur Bühne für Narren und Feierlustige. Der traditionelle Umzug, Musik am Hauptplatz und ein buntes Kinderprogramm sorgten für Ausnahmezustand vor der Fastenzeit.

Bevor mit dem morgigen Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt, zeigte sich Graz am Faschingsdienstag, 17. Februar 2026, noch einmal von seiner lautesten Seite. Die Innenstadt wurde zur Narrenhochburg, Konfetti lag in der Luft, Musik schallte über den Hauptplatz und der traditionelle Umzug zog quer durch die Landeshauptstadt.

Graz wurde ab 12.15 Uhr zur Narrenhochburg

Los ging es um 12.15 Uhr bei der Oper. Von dort führte die Route über den Opernring durch die Herrengasse bis zum Hauptplatz. Unter dem Motto „Steirerland im Narreng’wand“ zogen Gruppen, Einzelpersonen, Wagen, Kinder und Schulen durch die Straßen. Ab 13.30 Uhr wurde das Spektakel live in ORF 2 übertragen. Am Hauptplatz wurde es gegen 13 Uhr laut: „Die Südsteirer“ sorgten für musikalische Stimmung. Parallel dazu fand im Joanneumsviertel von 10 bis 15 Uhr der Kinderfasching mit buntem Programm statt.

