Beliebter Eis-Spot in der Grazer Sporgasse sucht jetzt Nachfolge

Das Frozen-Yoghurt-Lokal Yokos in der Grazer Sporgasse sucht einen Nachfolger. Der Standort mit schwarzem Reis-Eis wurde 2022 eröffnet und liegt in bester Innenstadtlage. Die Ablöse beträgt 70.000 Euro.

Als Yokos im August 2022 am oberen Ende der Grazer Sporgasse eröffnete, sorgte vor allem eine Sorte für Aufsehen: schwarzes Reis-Eis mit Aktivkohle. Vegan, auffällig, Instagram-tauglich. Neben klassischen Frozen-Yoghurt-Varianten setzte das Lokal von Beginn an auf Nachhaltigkeit. Verpackungen und Löffel waren essbar oder biologisch abbaubar, der Umweltgedanke zog sich durch das gesamte Konzept, von der Ausstattung bis zur Stromversorgung. Mitten in der dicht besiedelten Eis-Meile der Sporgasse positionierte sich Yokos als moderner Frozen-Yoghurt-Spot. Bubble Waffles, Toppings, Take-away-Service, das Konzept traf den Nerv der Zeit. Nun, knapp vier Jahre später, steht das Geschäft vor einem Neustart.

Franchise-Filiale sucht neue Führung

Der Standort in der Sporgasse sucht ab sofort einen Nachfolger. Laut Angaben handelt es sich um eine geplante, strategische Übergabe. Die Filiale ist als Franchise-Betrieb organisiert und verfügt über eine vollständige Ausstattung aus dem Jahr 2022. „Es sind keine Neuinvestitionen notwendig“, heißt es. Die Geschäftsfläche umfasst eine große Auslage, Verkaufsfläche, Vorbereitungsraum, Müllraum sowie WC. Der Betrieb gilt als weitgehend barrierefrei. Drei Mitarbeiter sind derzeit beschäftigt. Eine Übergabe erfolgt grundsätzlich ohne Personal, eine saisonale Übernahme ist optional möglich.

Attraktiver Standort

Besonders attraktiv gilt der Standort aufgrund der hohen Frequenz: Neben einem großen regionalen Stammkundenstock profitiert Yokos von der internationalen Laufkundschaft im Tourismus-Hotspot Innenstadt. Kunden sind im Kassensystem und in einer App erfasst. Die Betriebsanlagengenehmigung liegt vor, Voraussetzung für die Übernahme ist ein freies Gewerbe. Ein gleitender Übergang sowie eine Einschulung sind möglich. Und: Ab 2027 besteht die exklusive Option, auch den zweiten Standort in der Herrengasse zu übernehmen. Ein vertraglich gesichertes Vorrecht eröffnet zusätzliches Wachstumspotenzial.

