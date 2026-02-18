GNTM 2026: Grazer Alexavius greift nach dem Model-Thron

Mit Anzug, Schnauzer und klarer Vision geht Alexavius (22) aus Graz bei GNTM 2026 an den Start. Der Videograf will bei „Germany’s Next Topmodel“ zeigen, dass er mehr kann als nur geschniegelt posieren und seinen eigenen Weg gehen.

Die 21. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ ist gestartet und auch Graz vertreten: Alexavius, 22 Jahre jung, wagt den Schritt auf die große Bühne. Normalerweise steht er hinter der Kamera und arbeitet als Videograf an Werbespots. Jetzt tauscht er Perspektive und Rampenlicht. Sein Stil ist unverkennbar: maßgeschneiderte Anzüge, auffällige Accessoires und ein sorgfältig gestutzter Schnauzer. „Dieses Format bedeutet mir alles. GNTM ist für mich wie die Olympischen Spiele der Fashion-Welt: eine Bühne, auf der ich zeigen kann, wie vielseitig ich bin“, sagt der Grazer selbstbewusst, so aus einem Bericht von JOYN. Und ergänzt: „Denn ich kann mehr, als nur im Anzug zu strahlen.“ Für ihn ist klar: Er will sich nicht verbiegen. „Ich möchte meinen eigenen Weg gehen, ohne mich verändern zu müssen. Weil Alexavius ein Unikat ist.“ Neben den Grazer sind auch zwei weitere österreichische Kandidaten im Rennen um den begehrten Titel, 5 Minuten hat berichtet.

Zwischen Kamera, Karl Lagerfeld und Klartext

Mode ist für den 22-Jährigen mehr als nur Kleidung. Er „erweckt Kleidungsstücke zum Leben“, wie er selbst sagt. Seine Stilikone: Karl Lagerfeld. Sportliche Lässigkeit spielt in seinem Kleiderschrank eher eine Nebenrolle. Privat zeigt sich Alexavius offen und direkt. Derzeit schreibt er an einem Buch über sein Dating-Leben, mit persönlichen Einblicken. Inspiration holt er sich unter anderem bei Shirin David, die für ihn für Selbstbestimmung und Empowerment steht. Mit dieser Mischung aus Kreativität, Selbstbewusstsein und klarer Kante will der Grazer bei Heidi Klum punkten.