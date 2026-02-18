„Verbinde mich mit den Seelen“: Jenseits-Botschaften auf steirischen Särgen

„Jede Zelle in meinem Körper hat geschrien, dass ich das machen will“, beschreibt Elke Hieden (52) aus Gratwein-Straßengel ihre Reaktion auf eine E-Mail, die sie vor wenigen Monaten von Gerhard Hierz bekam. Der Inhaber des steirischen Bestattungsunternehmens „Fuchs und Hase“ fragte darin, ob sie sich vorstellen könne, Särge künstlerisch zu gestalten – in einer echten Auseinandersetzung mit dem Tod.

„Ich verbinde mich mit den Seelen“

Malen begleitet die Künstlerin seit ihrer Jugend, sie maturierte sogar in Kunst. Seit einigen Jahren widmet sie sich auch sogenannten Seelenbildern. „Um ein Seelenbild zu malen“, erklärt sie, „verbinde ich mich mit der Seele des Auftragsgebers und male das, was dann passiert.“ Ihr erstes Seelenbild war ihr eigenes, erinnert sie sich. „Das gebe ich auch nicht her“, lächelt sie. Beim Malen für andere empfange sie auch manchmal Botschaften in Form von Sätzen, die sie aufschreibt und am Ende gemeinsam mit dem Bild übergibt.

©Elke Hieden Die Steirerin schmückt Särge… ©Elke Hieden …mit Jenseits-Botschaften.

Kunstvoll umgesetzter Seelentröster

Auch in ihrem Beruf als Osteopathin arbeitet Hieden auf energetischer Ebene. Diese besondere Verbindung zu anderen Menschen nutzte sie erstmals auf besondere Weise, als ihr Vater starb. Damals malte sie ein Seelenbild für seine verstorbene Seele. So entstand ein Werk, das ihr bei der Trauer half und bis heute wirkt. „Ein kunstvoll umgesetzter Seelentröster, der bleibt“, sagt sie. Der Tod gehöre für sie zum Leben, das Bild erinnert auch daran, dass er lediglich eine Transformation sei.

Ein Sarg als 3D-Leinwand

Mit dem Bestatter „Fuchs und Hase“ wird diese Idee nun im Projekt „Kunst, die berührt“ weitergedacht: Der Sarg eines Verstorbenen wird mit einem individuellen Seelenbild des Verstorbenen bemalt, im Rahmen der Feuerbestattung wird es später zu einer ewigen Botschaft. Für die Angehörigen malt Hieden zudem ein begleitendes Bild, das als sichtbares Erinnerungsstück an den Verstorbenen bleibt.

„Kunst ist Ausduck des Wahren“

„Bei uns gibt es keine Massenproduktion“, sagt Hieden. Jedes Werk ist ein Unikat, jeder Sarg zeigt die individuelle Essenz des Verstorbenen. Künftig könne sie sich auch vorstellen, die Angehörigen aktiv in den Malprozess einbeziehen, wenn sie das möchten. Für sie ist das Ganze ein Herzensprojekt: „Kunst ist Ausdruck des Wahren und Guten. Sie soll innere Prozesse sichtbar machen.“ Die vielen Rückmeldungen auf ihren ersten bemalten Sarg haben sie darin bestärkt: „Ich habe soviel unfassbar schöne Reaktionen bekommen.“

Die Welle des Lebens

Die größte künstlerische Herausforderung war für die Hieden die Form des Sarges selbst: eine dreidimensionale Leinwand. Ihr erster Sarg zeigt eine Welle, Symbol für Ursprung und Rückkehr ins Sein. Etwa zwei volle Wochenenden arbeitete sie daran. „Auf Wunsch kann später auch ein Teil der Asche im begleitenden Bild verarbeitet werden“, erzählt sie zum Abschluss. Somit entsteht ein noch persönlicheres Erinnerungsstück an ein Projekt, das in seiner Art einzigartig ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 11:33 Uhr aktualisiert