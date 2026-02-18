Schlüsselrückgabe: Narren beendeten ihre Grazer „Regentschaft“

Ein närrisches Spektakel mit Tradition: Mit „Graz Ahoi“, Konfettiregen und viel Witz beendete die Faschingsgilde ihre "Regentschaft" und übergab pünktlich um 11.11 Uhr den Stadtschlüssel an Bürgermeisterin Elke Kahr.

Am Faschingsdienstag um 11.11 Uhr war es dann so weit: Die „1. Grazer Faschingsgilde“ marschierte fröhlich ins Bürgermeisterinnenamt. An der Spitze der bunt gekleideten Delegation stand Scherzherzog Walter Kriwetz, der Bürgermeisterin Elke Kahr mit einem dreifachen „Graz Ahoi“ begrüßte. Begleitet von launigen Verszeilen und wildem Konfettiregen wurde der Rathausschlüssel wieder an die Bürgermeisterin übergeben.

Närrisches Volk übernimmt Regentschaft während Faschingszeit

Jedes Jahr am 11. November übernimmt das närrische Volk symbolisch die Herrschaft über das Rathaus und fordert den Schlüssel der Stadt. „Traditionen sind wichtig und es ist schön, dass sie so liebevoll gepflegt werden“, sagte die Bürgermeisterin mit breitem Lächeln. Die Gilde, allen voran auch das Faschingsprinzenpaar Bernhard, der Gütige, und seine Frau Ariella, die Vermehrende, wurde bereits 1971 als „1. Grazer Faschingsclub“ gegründet. Ariella ist nun zweifache Mama, daher der Namenszusatz der amtierenden Prinzessin. Nach der Zeremonie gehörte die Bühne den Gardemädchen. In lässigen Outfits begeisterten sie das Publikum mit ihrem schwungvollen Auftritt. Danach lud die Bürgermeisterin die ganze Truppe zum Faschingskrapfenschmaus.

©Stadt Graz/Fischer | Zweimal im Jahr stürmt die Faschingsgilde das Rathaus.

