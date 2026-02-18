Dunkle Geschichten: Steirerin gibt Einblicke in die Justizanstalt Karlau

Wenn Ende Februar in der Mehrzweckhalle Gössendorf die Lichter gedimmt werden, geht es nicht nur um Literatur, sondern auch um reale Einblicke hinter Gefängnismauern. Die steirische Autorin Nicole Stranzl präsentiert ihren neuen Krimi „Waldgeheimnis“ und nimmt das Publikum dabei mit in die düsteren Schauplätze ihrer Geschichte. Bei der Veranstaltung spricht auch Gerhard Derler, Leiter der Justizanstalt Graz-Karlau. Er berichtet aus erster Hand über den Alltag im Gefängnis, erzählt von Ausbruchsversuchen und spektakulären Fällen. Damit verschwimmen an diesem Abend die Grenzen zwischen Fiktion und Realität, denn zentrale Szenen des Romans spielen genau in der Karlau. Nach der Lesung geht es für die Besucherinnen und Besucher hinaus in die Murauen. Bei Fackelschein wird ein Tatort aus dem Buch aufgesucht, bevor der Abend wieder in der Mehrzweckhalle ausklingt. Dort gibt es Gelegenheit für Gespräche, Signaturen und einen Blick hinter die Kulissen der Entstehungsgeschichte.

Zur Krimi-Buchvorstellung Wann: 28. Februar

Wo: Mehrzweckhalle Gössendorf, Sportplatzstraße 60, 8077 Graz

Freier Eintritt

Um Anmeldung wird gebeten: johannes.ulrich@goessendorf. com oder per SMS/Whatsapp an 0664 1564509

Über Nicole Stranzl Nicole Stranzl aus dem Gössendorf wurde 1994 in Graz geboren und studierte „Journalismus und PR“ an der FH Joanneum in Graz. Einige Jahre arbeitete sie im Kundenservice einer Pflegeagentur und moderierte parallel bei einem Webradio. Seit April 2021 ist sie als Regionalredakteurin bei der Tageszeitung „Kleine Zeitung“ angestellt. Ihren ersten Thriller veröffentlichte sie mit 19 Jahren, seither sind bereits elf Bücher von ihr erschienen. Die Autorin hat eine Vorliebe für Tabuthemen und die psychischen Abgründe ihrer Figuren. 2023 erhielt sie beim Fine Crime Festival in Graz den Newcomer Award verliehen. Zuvor schrieb Stranzl preisgekrönte Kurzgeschichten.