Nach 20 Jahren in Graz: Traditionslokal schließt nun doch

Ein Stück Grazer Wirtshausgeschichte geht zu Ende: Trotz angenommenem Sanierungsplan bleibt der „Thomawirt“ im Univiertel nun endgültig geschlossen. Gäste stehen bereits vor verschlossenen Türen.

Der „Thomawirt“ in der Leonhardstraße ist für viele Grazer ein Stück Gastronomiegeschichte. Das Traditionslokal war über Jahre fixer Bestandteil des Univiertels. Doch Anfang Oktober hieß es dann überraschend: Die TW Gastronomie GmbH musste Insolvenz anmelden. „Gestiegene Energie-, Personal- und Warenkosten, verändertes Konsumverhalten sowie anhaltenden Personalmangel in der Gastronomie“, hieß es damals vom Alpenländischen Kreditorenverband zu den Insolvenzgründen. Das Landesgericht Graz eröffnete daraufhin ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Mitte Dezember kam die Nachricht: Die Gläubiger haben dem Sanierungsplan mehrheitlich zugestimmt.

Im „Thomawirt“ gehen die Lichter aus

Trotz des Sanierungsplans konnte das Grazer Traditionslokal nicht gerettet werden. Der „Thomawirt“ sperrt nun endgültig seine Pforten. Gäste stehen bereits vor verschlossenen Türen: „Sehr geehrte Gäste, wir haben vorübergehend geschlossen“, wird in einem Aushang am Eingang des Betriebs informiert.

©5 Minuten Beim „Thomawirt“ in der Grazer Leonhardstraße… ©5 Minuten …steht man nun geschlossenen Türen.