Austausch in der Grazer Burg: Steiermark empfängt albanische Delegation

Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom empfing vor wenigen Tagen eine albanische Delegation in der Grazer Burg, die vom Botschafter der Republik Albanien in Österreich, Fatmir Velaj, angeführt wurde. Anlass für den Steiermark-Besuch der albanischen Delegation war die Enthüllung einer Gedenktafel für Lasgush Poradeci (1899-1987) in Graz. Der albanische Dichter lebte, studierte und wirkte in der Zwischenkriegszeit rund zehn Jahre in der steirischen Landeshauptstadt. Dementsprechend waren Vertreter aus Poradecis Geburtsort, der Stadt Pogradec an der albanischen Seite des Ohrid-Sees, Teil der Delegation.

Albanische Vertreter in Graz empfangen

Für Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom war es ein willkommener Anlass, wieder mit albanischen Vertretern zusammenzutreffen: „Ich bedanke mich für den Besuch und den anregenden Austausch. Die engen historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Verbindungen zu den Staaten des Westbalkans sind für die Steiermark von besonderer Bedeutung. Im Rahmen des Westbalkanschwerpunkts der Landesregierung werden wir diese weiter vertiefen, auf unserem Programm stehen im kommenden Jahr etwa auch Kooperationsgespräche mit der nordalbanischen Stadt Shkodra.“ Ein Beispiel für die enge Verbindung zwischen Österreich und Albanien ist auch die Biographie des albanischen Botschafters in Österreich: Fatmir Velaj floh 1991, anfangs noch ohne Deutschkenntnisse, nach Österreich und lebte hier mehrere Jahre, wo er unter anderem an der Universität für angewandte Kunst in Wien studierte. Er ist unter anderem Träger des österreichischen Berufstitels „Professor“ und des „Goldenen Ehrenzeichens für besondere Verdienste um die Republik Österreich“.