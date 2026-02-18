Paul Pizzera wird nach Kur zum Muskelprotz? Bild sorgt für Schmunzeln

Mit XXL-Bizeps im Pool überrascht Paul Pizzera seine Fans auf Instagram. Doch hinter dem vermeintlichen Kur-Erfolg steckt vor allem eines: jede Menge Humor und KI.

Plötzlich wirkt der bekannte steirische Künstler Paul Pizzera wie frisch aus einem Superheldenfilm entsprungen: durchtrainiert, muskelbepackt, geschniegelt im Pool. Auf Instagram kommentiert der Sänger und Kabarettist augenzwinkernd, dass bereits nach wenigen Tagen Kur erste „Ergebnisse“ sichtbar seien: „Erst dritter Tag auf Kur und leichte Ergebnisse schon spürbar, taugt ma! Babysteps, aber weiter geht’s!“ Aktuell gönnt sich der 37-Jährige eine Auszeit in Bad Bleiberg in Kärnten und unterzieht sich dort einmal im Jahr einer F.-X.-Mayr-Kur, wie er der Kleinen Zeitung erzählt.

Was ist eine F.-X.-Mayr-Kur? Die F.-X.-Mayr-Kur ist eine Form des Heilfastens, die auf den Arzt Franz Xaver Mayr zurückgeht. Im Mittelpunkt steht die Entlastung des Verdauungssystems: Durch eine sehr einfache, leicht bekömmliche Ernährung, traditionell mit Milch und Semmeln, soll der Darm regenerieren und der Körper zur Ruhe kommen.

KI-Bild sorgt bei Community für Schmunzeln

Seine Community reagiert mit Lachern, denn wer etwas genauer hinsieht, merkt schnell: Der durchgestylte Körper ist digital nachgeholfen. Das Bild entstand mithilfe von Künstlicher Intelligenz und beweist einmal mehr, dass Pizzera nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf Social Media mit Sinn für Selbstironie glänzt, für die ihn seine Fans so lieben. Ein Follower schreibt: „Ja oft geht es schnell“. In einem anderen Kommentar heißt es schmunzelnd: „Proteine bekommst genug.“ Ironisch schreibt ein anderer: „Ich würde mal nachfragen, ob da nicht mehr geht. Das ist ja sicher nicht billig dort“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 16:51 Uhr aktualisiert