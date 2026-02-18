Mutter und Tochter (2) auf Schutzweg in Graz von Auto erfasst

Mittwochnachmittag, 18. Februar 2026, kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Zwei Personen, eine 37-jährige Frau und ihre zweijährige Tochter, wurden dabei verletzt.

Die 37-Jährige erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Ihre Tochter zog sich vermutlich eine Fraktur im Kopfbereich zu.

Gegen 12.30 Uhr lenkte ein 82-jähriger Grazer seinen Pkw auf der Nibelungengasse in Richtung süd-Westen und bog bei Grünlicht nach links in die Merangasse ein. Dabei kam es zur Kollision mit einer 37-jährigen Fußgängerin, die sich, mit ihrer zweijährigen Tochter am Arm, auf dem Schutzweg befand.

Mutter und Kind bei Unfall in Graz verletzt

Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau mit ihrem Kind zu Boden. Beide wurden vom Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert. Die 37-Jährige erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Ihre Tochter zog sich vermutlich eine Fraktur im Kopfbereich zu und wurde stationär in der Kinderklinik aufgenommen. Die mit beiden Unfallbeteiligten durchgeführten Alkomattests verliefen negativ.